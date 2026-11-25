El fabricante de chips busca resolver una demanda colectiva iniciada en 2018. El acuerdo todavía necesita la aprobación de un juez estadounidense

El acuerdo, que aún requiere aprobación judicial, pone fin a un litigio iniciado en 2018 sin que Nvidia admita irregularidades.

Inversores alegaron que Nvidia no detalló cuánto facturaban las tarjetas gráficas (GPU) por la actividad de los mineros de criptomonedas.

Nvidia pagará u$s290 millones para cerrar una demanda colectiva de inversores en EE.UU. por ocultar ingresos de minería cripto.

Nvidia acordó pagar u$s290 millones para resolver una demanda colectiva presentada por inversores en Estados Unidos, que cuestionaron la información que la compañía brindó sobre el peso de la minería de criptomonedas en sus ingresos por tarjetas gráficas para videojuegos.

El acuerdo busca poner fin a un litigio iniciado en 2018, aunque todavía necesita la aprobación de un juez y no implica que la empresa reconozca haber cometido irregularidades.

La disputa gira en torno a las ventas de unidades de procesamiento gráfico (GPU) durante el auge de la minería de criptomonedas.

Los inversores sostienen que Nvidia no detalló con claridad cuánto de la facturación de su división de videojuegos provenía de los mineros que compraban estos equipos para obtener activos digitales.

Según los demandantes, la compañía presentó esos ingresos como una señal de la demanda de los jugadores, cuando una parte importante de las compras estaba relacionada con la actividad minera.

Nvidia negó haber cometido irregularidades y aceptó el acuerdo como una vía para resolver la disputa. La propuesta todavía debe recibir una aprobación preliminar de un tribunal estadounidense antes de avanzar hacia su implementación.

Por qué demandaron a Nvidia por sus ventas de GPU

La demanda fue presentada en 2018 por un grupo de inversores encabezado una firma de gestión de activos de Estocolmo. El reclamo apunta a las ventas realizadas entre agosto de 2017 y noviembre de 2018.

Durante ese período, el aumento del precio de las criptomonedas impulsó la demanda de tarjetas gráficas para minería.

Los inversores sostienen que muchos usuarios compraban placas GeForce, destinadas originalmente a videojuegos, para utilizarlas en esa actividad.

Según los demandantes, Nvidia no informó con claridad qué parte de los ingresos de su división de videojuegos provenía de los mineros.

Esto habría dificultado que los inversores evaluaran la dependencia del negocio respecto del mercado cripto.

El escenario cambió en 2018, cuando la caída de las criptomonedas redujo la demanda de equipos para minería. En ese contexto, Nvidia recortó sus previsiones de ingresos y mencionó el retroceso de las compras vinculadas al sector.

Cómo avanzó la demanda contra Nvidia

El caso atravesó varias instancias judiciales. En 2021, un tribunal desestimó inicialmente la demanda, pero una corte de apelaciones permitió reactivar los principales reclamos en agosto de 2023.

En diciembre de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación de Nvidia y permitió que el expediente continuara.

Luego, en marzo de 2026, la Justicia certificó la demanda como colectiva e incluyó a los inversores que compraron acciones entre el 10 de agosto de 2017 y el 15 de noviembre de 2018.

El pago de u$s290 millones todavía necesita la aprobación judicial para hacerse efectivo.

Según la presentación realizada ante la Justicia, los inversores solicitaron una audiencia para el 4 de febrero de 2027, en la que buscarán obtener la aprobación preliminar del acuerdo.

Si el juez aprueba y se completan las siguientes instancias, el pago permitirá cerrar un litigio que lleva varios años y que gira en torno a la información que la compañía brindó sobre sus ventas vinculadas a la minería de criptomonedas.