El encuentro estará a cargo de su Comité Asesor de Inversores y analizará si el entorno regulatorio vigente necesita modificaciones

La SEC impulsó una Innovation Exemption para negociar títulos con blockchain; las recomendaciones influirán en su futuro.

Su Comité Asesor de Inversores analizará riesgos como custodia, liquidez y transparencia de estos activos digitales.

La SEC debatirá el 3 de diciembre la regulación del trading de acciones tokenizadas y sus riesgos para inversores.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) debatirá el próximo 3 de diciembre cómo regular el trading de acciones tokenizadas y los riesgos que esta modalidad representa para inversores y empresas.

El encuentro estará a cargo de su Comité Asesor de Inversores y analizará si el marco regulatorio vigente necesita modificaciones para acompañar el desarrollo de estos activos.

La discusión se produce después de que el organismo impulsara una Innovation Exemption para facilitar que determinadas plataformas negocien títulos tradicionales mediante tecnología blockchain, bajo condiciones específicas y con límites de volumen.

El esquema también contempla que las compañías emisoras puedan oponerse a la tokenización de sus acciones por parte de terceros.

La SEC debatirá cómo regular las acciones tokenizadas

Entre los principales riesgos que analizarán figuran la custodia de los activos, la liquidez, la transparencia y los derechos que adquieren quienes compran estos tokens.

También preocupa que las operaciones en plataformas alternativas generen fragmentación del mercado, dificultades para identificar a los accionistas y problemas de protección ante hackeos o quiebras.

El panel reunirá a especialistas del sector financiero, regulatorio y cripto, entre ellos representantes de OKX y Securitize.

Aunque las recomendaciones del comité no son vinculantes, pueden influir en las futuras decisiones de la SEC.

Antecedentes de la SEC sobre regulación blockchain

La SEC mantiene un debate sobre la tokenización de acciones desde 2025, cuando su Comité Asesor de Inversores comenzó a analizar cómo integrar la tecnología blockchain al mercado bursátil sin modificar las garantías que protegen a los accionistas.

En enero de 2026, distintas divisiones del organismo aclararon que los títulos tokenizados continúan sujetos a las leyes federales de valores, independientemente de que sean emitidos por las propias compañías o por terceros.

Dos meses después, el comité recomendó evitar una flexibilización generalizada de las normas y preservar los requisitos de transparencia, supervisión y protección de los inversores.

El debate tomó un nuevo impulso en septiembre de 2026, cuando el presidente de la SEC, Paul Atkins, anunció por primera vez la Innovation Exemption, un mecanismo que permite a determinadas plataformas negociar acciones tokenizadas bajo condiciones específicas y sin cumplir algunos requisitos tradicionales de registro.

La iniciativa busca facilitar la innovación financiera, aunque mantiene vigentes las normas contra el fraude y la manipulación.