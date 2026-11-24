21Shares proyecta un posible piso de u$s43.800, mientras Wintermute y CryptoQuant advierten por el mercado bajista. Grayscale tiene otra lectura

Analistas como Wintermute y CryptoQuant prevén más caídas, pero Grayscale identifica una oportunidad para inversores a largo plazo.

Factores como el hackeo a Binance y las salidas de capital de ETF de Bitcoin presionan el mercado, afectando la demanda institucional.

Bitcoin podría retroceder hasta los u$s43.800 si se repite una tendencia histórica en ciclos bajistas, según el análisis de 21Shares.

Bitcoin (BTC) podría retroceder hasta los u$s43.800 si se repite una tendencia observada en ciclos bajistas anteriores, según un análisis de 21Shares.

La firma de inversión en criptoactivos advirtió que ese escenario dependerá de cómo evolucione el mercado y aclaró que no se trata de una predicción definitiva sobre el próximo piso de la criptomoneda.

El informe, elaborado por Élizer Ndinga, director global de investigación de 21Shares, toma como referencia el precio realizado de Bitcoin, que se ubica entre los u$s53.200 y u$s53.250.

Esta métrica calcula el valor de las monedas en circulación según el precio al que se movieron por última vez y permite estimar el costo agregado de adquisición de los inversores.

Según la firma, en mercados bajistas anteriores Bitcoin llegó a cotizar por debajo de ese indicador. En esos períodos, los mínimos se ubicaron entre un 24% y un 61% por debajo del precio realizado. Si esa tendencia histórica continúa, el próximo piso podría rondar los u$s43.800.

El análisis también destaca que la magnitud de las caídas por debajo de esa referencia se redujo con el paso de los ciclos. Para 21Shares, este comportamiento podría reflejar una mayor madurez del mercado, aunque advierte que no garantiza que la corrección actual siga el mismo patrón.

Por qué Bitcoin podría seguir cayendo

21Shares identificó algunos factores que podrían profundizar la presión sobre el mercado. Entre ellos menciona el hackeo a Binance y las posteriores salidas de capital de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin.

La firma indicó que estos movimientos pueden afectar la demanda, especialmente porque los ETF se convirtieron en una de las principales vías de acceso de los inversores institucionales al mercado de criptomonedas.

Así, las salidas de fondos representan una señal de menor interés por parte de estos participantes y pueden sumar presión sobre la cotización.

Por otra parte, Ndinga consideró que una recuperación sostenida dependerá de dos variables: un aumento de la liquidez disponible a través de stablecoins y el regreso de las entradas de capital a los ETF.

Ambos indicadores permitirían evaluar si vuelve a crecer la demanda y si el mercado cuenta con mayor disponibilidad de fondos para impulsar nuevas compras.

Qué dicen otros analistas sobre el precio de Bitcoin

La posibilidad de nuevas caídas también aparece en los análisis de otras firmas del sector, aunque no todas coinciden en el alcance que podría tener la corrección.

Wintermute, una firma de trading institucional, advirtió que Bitcoin podría ingresar en la zona de los u$s50.000. Su análisis mencionó que la criptomoneda perdió el promedio móvil de 200 semanas, ubicado cerca de los u$s68.000, un nivel que considera relevante para evaluar la tendencia de largo plazo.

Entre los factores que explican su postura menciona las salidas de capital de los ETF, la reducción de la oferta de stablecoins y las expectativas de nuevas subas de tasas de interés en Estados Unidos.

Por su parte, CryptoQuant consideró que Bitcoin volvió a ingresar en una fase bajista después de perder sus promedios móviles de 200 y 365 días. Julio Moreno, director de investigación de la firma, también detectó una contracción de la demanda al ritmo más acelerado desde julio.

Sin embargo, el especialista indicó que la criptomoneda ingresó en una zona de valor, debido a que el margen de ganancias y pérdidas no realizadas de los operadores cayó hasta un 20%.

Por otro lado, Grayscale posee una mirada diferente. Zach Pandl, director de investigación, consideró que Bitcoin y otros activos digitales muestran señales de sobreventa y que las cotizaciones actuales pueden representar una oportunidad para inversores con horizontes de mediano y largo plazo.

En uno de sus análisis, el especialista destacó que los fundamentos de las redes blockchain aún son sólidos, especialmente por el avance de las stablecoins y la tokenización de activos.

Sin embargo, advirtió que la incertidumbre sobre las inversiones en inteligencia artificial y el contexto económico pueden condicionar el comportamiento de los precios en el corto plazo.