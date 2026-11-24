Un relevamiento sobre el bloque 975.019 detectó 7,16 millones de BTC con claves públicas o scripts ya visibles en la cadena de bloques.

La evolución de la computación cuántica abrió un debate técnico de largo plazo sobre la seguridad criptográfica de Bitcoin (BTC). Un censo de red determinó que 7.164.754,12 BTC -el 35,6% de un total de 20.109.207,36 BTC analizados en salidas no gastadas- ya tienen su clave pública o su script visibles en la cadena de bloques, una condición que podría exigir una migración de formato si en el futuro surgen equipos cuánticos capaces de vulnerar los esquemas actuales.

El relevamiento fue elaborado sobre el bloque 975.019 por el desarrollador duncan0k, dentro de los trabajos vinculados al borrador BIP 362.

Aunque hoy no existe ninguna computadora cuántica con potencia suficiente para aplicar el algoritmo de Shor y calcular claves privadas a partir de claves públicas, la medición pone cifras concretas sobre qué porción del suministro quedaría expuesta ante ese escenario.

¿Cómo se dividen los 7,16 millones de bitcoins que tienen información visible en la red?

Según el detalle técnico del censo, la exposición dentro de la blockchain responde a dos mecanismos diferentes:

Fondos expuestos por diseño (1,94 millones de BTC): Incluyen 1.714.618,81 BTC en salidas antiguas P2PK, 222.545,28 BTC en P2TR y 68,36 BTC en esquemas multisig simples, formatos en los cuales la clave o los datos necesarios para identificarla forman parte directa del script de salida.

Fondos expuestos por reutilización (5,23 millones de BTC): Representan cerca del 73% del total contabilizado y corresponden a direcciones P2WPKH (2.137.831,72 BTC), P2SH (1.177.704,69 BTC), P2PKH (1.162.510,91 BTC) y P2WSH (749.474,34 BTC) cuyos programas coinciden con claves o scripts que ya habían sido revelados previamente al gastar fondos.

El estudio también detectó decenas de miles de claves reutilizadas entre distintos formatos, incluidos 93.972,89 BTC repartidos en 6.927 hashes activos en más de un estándar.

¿Qué implicaría migrar Bitcoin hacia sistemas resistentes a la computación cuántica?

Más allá del diagnóstico dentro de la cadena, un informe de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) advierte que la transición hacia estándares criptográficos post cuánticos podría extenderse durante años y requerirá coordinación entre redes, desarrolladores de billeteras, custodios y validadores.

El organismo regulador puntualiza además un desafío de eficiencia técnica: las firmas resistentes a ataques cuánticos ocupan mucho más espacio que las actuales. Mientras una firma tradicional ECDSA ronda los 64 bytes, una firma post cuántica como ML-DSA-44 alcanza cerca de 2.420 bytes, un salto de tamaño que podría aumentar las necesidades de almacenamiento, encarecer las comisiones de transacción y reducir la velocidad de procesamiento de las redes.

Para los desarrolladores del ecosistema, el camino hacia adelante presenta una ventaja y un dilema: buena parte de los fondos asociados a formatos hasheados puede resguardarse simplemente evitando reutilizar direcciones y moviendo las monedas hacia claves nuevas cuando llegue el momento, pero el verdadero desafío recaerá sobre los bitcoins expuestos por diseño y, especialmente, sobre aquellas monedas históricas que llevan años inmóviles y cuyos dueños podrían no ejecutar nunca una migración.