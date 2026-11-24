En las últimas 24 horas, la cripto más importante descendió 4,50%. Cómo son los precios de otras monedas virtuales y dólares digitales

La baja impacta en las principales exchanges argentinas, donde el Bitcoin cotiza a $110,47 millones, mientras las stablecoins como USDT rozan los $1.800.

El mercado global de criptomonedas reportó un descenso general del 4,34%, con Bitcoin liderando la dominancia del sector con un 58,77% del total.

Bitcoin registró una caída del 4,50% este martes, alcanzando una cotización de u$s60.362,81 y manteniendo una capitalización de u$s1,21 billones.

Bitcoin, con una capitalización de u$s1,21 billones, registró un retroceso de 4,50% en las últimas 24 horas, llegando a u$s60.362,81 este martes, según Binance.

Las criptomonedas alcanzan una capitalización de mercado de u$s2,07 billones este martes 24 de noviembre, con 40.277 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del -4,34% en las últimas horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,77%, Ethereum ocupa un 10,02%, y el resto representa un 31,22%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 24 de noviembre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s60.362,81 (-4,50%)

Ethereum: u$s1.692,90 (-5,73%)

BNB: u$s551,18 (-4,43%)

Ripple: u$s0,92 (-7,38%)

Solana: u$s69,78 (-9,18%)

Cardano: u$s0,15 (-5,99%)

Polkadot: u$s0,66 (-7,61%)

Dogecoin: u$s0,06 (-6,55%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este martes 24 de noviembre, así cotizan en pesos las criptomonedas más importantes en las exchanges argentinas más reconocidas:

Bitcoin: $110,47 millones

Ethereum: $3,08 millones

BNB: $994.282,90

Ripple: $1.666,15

Solana: $125.767,70

Cardano: $261,27

Polkadot: $1.192,53

Dogecoin: $99,63

Polygon: $137,62

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este martes 24 de noviembre son las siguientes:

USDT: $1.799,70

DAI: $1.804,51

USDC: $1.802,20

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que cambió la forma de hacer transacciones en el sistema financiero global. Su propósito es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar pagos sin depender de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin funciona mediante un mecanismo de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones realizando cálculos matemáticos complejos. Este sistema garantiza la seguridad de la red, aunque con un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, comparable con el oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los desafíos en cuanto a escalabilidad y altos costos de transacción, soluciones como la Lightning Network han sido desarrolladas para mejorar la eficiencia.

Bitcoin ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y a las fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más valiosa y con un gran impacto en el sector financiero global.