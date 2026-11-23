En un día, la criptomoneda número uno subió 3,69% en las últimas 24 horas.. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Adquirir criptomonedas es seguro vía exchanges reguladas como Binance, usando CVU o P2P. Evitar plataformas no seguras como Paxful.

Bitcoin domina el mercado cripto con 58,87% y se cotiza a $112,97 millones en Argentina. Exchanges avaladas por CNV facilitan su compra.

Las criptomonedas, lideradas por Bitcoin, experimentan un alza del 3,55% globalmente, con Bitcoin superando los u$s63.000.

Este lunes, Bitcoin, la criptomoneda más importante, experimentó un aumento de 3,69% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s63.046,37, con un mercado circulante equivalente a u$s1,27 billones, según Binance.

CoinMarketCap registra este lunes 23 de noviembre un total de u$s2,15 billones en capitalización de mercado para más de 40.274 criptomonedas.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un alza del 3,55% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 58,87%, seguido de Ethereum con un 10,11%. Las restantes monedas alcanzan un 31,02%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha lunes 23 de noviembre, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s63.046,37 (3,69%)

Ethereum: u$s1.783,26 (4,30%)

BNB: u$s572,21 (2,82%)

Ripple: u$s0,99 (7,55%)

Solana: u$s75,98 (8,36%)

Cardano: u$s0,15 (6,72%)

Polkadot: u$s0,71 (7,32%)

Dogecoin: u$s0,06 (6,82%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al lunes 23 de noviembre:

Bitcoin: $112,97 millones

Ethereum: $3,19 millones

BNB: $1,03 millones

Ripple: $1.777,55

Solana: $137.636,80

Cardano: $277,46

Polkadot: $1.280,63

Dogecoin: $106,19

Polygon: $142,53

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al lunes 23 de noviembre:

USDT: $1.787

DAI: $1.788,07

USDC: $1.788,90

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, es necesario abrir una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance Bitget, que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), avalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite transferencias en pesos para fondear y realizar compras de criptomonedas.

Luego, basta con elegir la divisa digital deseada y adquirirla. Algunas exchanges también permiten el uso de tarjetas de crédito a través de Mercado Pago o servicios internacionales.

Además, es posible intercambiar distintos activos y realizar transferencias de criptomonedas usando QR o claves públicas.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que permite transacciones directas entre usuarios.

En este sistema, es esencial verificar la reputación del vendedor y su historial de operaciones para garantizar una transacción segura.

Por último, los especialistas aconsejan evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido reportada por varios usuarios.

Estas carecen de herramientas de seguridad necesarias, exponiendo a los usuarios a riesgos como el robo de fondos y datos.