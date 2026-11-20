Ryan Kirkley alerta que un menor apetito por el riesgo entre los grandes inversores podría aumentar la volatilidad de las criptomonedas

Una encuesta de Bank of America revela que gestores de fondos redujeron su exposición a acciones tecnológicas del 37% al 12%.

Ryan Kirkley advierte que Bitcoin podría caer si el financiamiento para empresas de IA escasea, llevando a inversores a reducir el riesgo.

Bitcoin (BTC) podría registrar nuevas caídas si las empresas de IA enfrentan mayores dificultades para conseguir financiamiento y los grandes inversores reducen su exposición a activos de riesgo.

La advertencia fue realizada por Ryan Kirkley, CEO y cofundador de Global Settlement Network (GSN), a partir del cambio de posicionamiento de los gestores de fondos frente al sector tecnológico.

El ejecutivo considera que un endurecimiento de las condiciones financieras podría afectar tanto a las acciones tecnológicas como al mercado de criptomonedas.

La preocupación aparece reflejada en una encuesta de Bank of America. Según el relevamiento, la proporción neta de gestores de fondos que mantenían una posición superior a la habitual en acciones tecnológicas cayó del 37% en octubre al 12% en noviembre.

Menos entusiasmo por la IA y más presión sobre Bitcoin

El relevamiento de la entidad muestra un cambio en las preferencias de los grandes inversores, que comenzaron a reducir su exposición al sector tecnológico. La caída del 25% fue la más pronunciada desde junio de 2006, según detallaron.

Para Kirkley, este movimiento responde a una revisión de las valuaciones de las empresas tecnológicas y de la cantidad de capital que necesitan para sostener su crecimiento.

Uno de los puntos que genera preocupación es el financiamiento de las compañías que desarrollan infraestructura para inteligencia artificial (IA).

En particular, el ejecutivo mencionó las dudas alrededor de Nvidia y de los proveedores más pequeños de servicios de computación en la nube, que necesitan inversiones constantes para ampliar su capacidad.

Si conseguir financiamiento se vuelve más caro, estas empresas podrían enfrentar mayores dificultades para sostener sus planes de expansión. Esto podría llevar a los inversores institucionales a reducir posiciones, limitar el apalancamiento y priorizar activos considerados menos riesgosos.

En ese escenario, Bitcoin también podría verse afectado. Kirkley sostiene que una salida generalizada de capital de los activos de riesgo puede trasladar presión al mercado cripto, aunque esto no implica necesariamente que el precio de BTC vaya a caer al mismo ritmo que las acciones tecnológicas.

Blockchain, stablecoins y una oportunidad para las empresas

Más allá de los posibles efectos en el corto plazo, Kirkley mantiene una visión positiva sobre el desarrollo de la infraestructura blockchain. Para el CEO de GSN, un contexto de financiamiento más exigente también puede impulsar a las empresas a buscar herramientas que permitan reducir costos y administrar mejor su capital.

Entre las alternativas mencionó las stablecoins, los activos tokenizados y los sistemas de liquidación más rápidos. Estas soluciones permiten agilizar transferencias, facilitar movimientos de dinero y reducir algunos costos asociados a las operaciones financieras tradicionales.

La diferencia, según su planteo, está en que estas aplicaciones ofrecen beneficios vinculados con la eficiencia operativa, más allá de la evolución del precio de las criptomonedas.

Así, el ejecutivo distingue dos escenarios: una posible etapa de mayor volatilidad para Bitcoin si los grandes inversores reducen su exposición al riesgo y una oportunidad de crecimiento para las soluciones financieras basadas en blockchain.

Por ahora, el cambio de posicionamiento de los gestores de fondos no confirma una salida masiva de capital del mercado cripto.

Sin embargo, la evolución del financiamiento de las empresas de IA y la respuesta de los inversores institucionales serán variables importantes para seguir de cerca el comportamiento de Bitcoin.