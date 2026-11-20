El proyecto busca superar los USD 100 millones en activos y combinar préstamos, derivados y staking para obtener ganancias con oro tokenizado

Esta iniciativa amplía el negocio de Tether más allá de stablecoins, ofreciendo nuevas alternativas para invertir en oro físico digitalizado.

Dirigido por ejecutivos de Tether, aspira a superar los u$s100 millones en activos el primer año, diversificando la inversión en oro.

Kintsugi Capital, fondo de inversión vinculado a Tether, busca 4% de retorno adicional con XAUt (oro tokenizado) usando préstamos y derivados.

Kintsugi Capital, un fondo de inversión creado por dos ejecutivos vinculados a Tether, busca generar rendimientos adicionales a través de XAUt, el token respaldado por oro físico que emite la compañía.

Para conseguirlo, combinará préstamos, derivados y otras operaciones financieras, con el objetivo de obtener un retorno neto cercano al 4% por encima de mantener el oro y superar los u$s100 millones en activos durante su primer año.

La iniciativa apunta a aprovechar el crecimiento de los activos digitales respaldados por materias primas y sumar nuevas alternativas de inversión sobre el metal precioso.

Según los datos publicados, el fondo utilizará distintas estrategias para obtener ganancias sin depender exclusivamente de la suba del precio del oro.

Kintsugi estará dirigido por Alessandro Giori, quien también ocupa un cargo de alianzas estratégicas en Tether.

Además, Koh Onozawa Martinez, presentado como asesor de la compañía emisora de USDT, participará en el proyecto en el mismo rol.

Cómo busca generar ganancias con oro tokenizado

La propuesta de Kintsugi consiste en utilizar XAUt como base para distintas operaciones financieras. Este token representa oro físico y permite tener exposición al metal a través de la tecnología blockchain.

A diferencia de comprar oro y esperar que aumente su cotización, el fondo buscará generar ingresos mediante:

préstamos

operaciones de base

contratos de opciones

estrategias de staking con cobertura

Las operaciones de base permiten aprovechar diferencias de precio entre activos relacionados, mientras que las opciones son contratos financieros cuyo valor depende de la cotización de otro activo.

En tanto, el staking con cobertura combina recompensas por participar en redes cripto con instrumentos destinados a reducir la exposición a las variaciones de precios.

Con esta combinación, Kintsugi plantea conseguir un rendimiento neto cercano al 4% adicional frente a la alternativa de mantener oro. También se fijó como objetivo superar los u$s100 millones en activos bajo gestión durante sus primeros 12 meses.

Tether amplía su negocio más allá de las stablecoins

El lanzamiento de Kintsugi se produce mientras Tether aumenta su participación en el mercado del oro. La empresa, conocida principalmente por emitir USDT, también desarrolla productos respaldados por el metal y participa en operaciones de financiamiento dentro de ese sector.

Al cierre de septiembre, sus reservas de oro superaban los u$s19.000 millones.

Además, la compañía otorgó cerca de u$s1.500 millones en financiamiento a un importante distribuidor de oro estadounidense.

Uno de sus principales productos es XAUt, un token respaldado por oro físico que permite representar digitalmente la propiedad del metal. Su capitalización de mercado ronda los u$s3.000 millones, cifra que lo convierte en uno de los principales activos digitales de esta categoría.

La expansión también tiene relación con la composición de las reservas de USDT. En un informe S&P Global Ratings calificó como débil la capacidad de la stablecoin para mantener su paridad con el dólar e indicó, entre otros factores, la exposición a activos como Bitcoin, oro y préstamos garantizados.

Según el reporte, el oro representaba cerca de 10% de los tokens USDT en circulación, frente al 7% registrado en septiembre de 2025. De todos modos, esta proporción refleja el peso del metal dentro de las reservas de la compañía y no significa que USDT esté respaldado directamente por oro.