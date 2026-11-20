En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal descendió un 4,76%. La variación de las otras divisas virtuales y dólares cripto

Consulta cotizaciones de criptomonedas en dólares y pesos argentinos, y conoce qué es Bitcoin, su origen y desafíos.

Bitcoin bajó 4,76% a u$s60.100 este viernes, impactando el mercado cripto global con una caída del 4,55%.

Según el panel de Binance, Bitcoin bajó un 4,76% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s60.100,24 este viernes, con una capitalización de mercado de u$s1,21 billones.

El mercado cripto mundial reporta este viernes 20 de noviembre una capitalización de u$s2,06 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un decrecimiento del -4,55% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera el mercado con una participación del 58,84%, seguido de Ethereum con el 9,95%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha viernes 20 de noviembre, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s60.100,24 (-4,76%)

Ethereum: u$s1.675,33 (-5,94%)

BNB: u$s552,81 (-5,91%)

Ripple: u$s0,91 (-6,74%)

Solana: u$s68,71 (-7,57%)

Cardano: u$s0,14 (-7,97%)

Polkadot: u$s0,66 (-7,27%)

Dogecoin: u$s0,05 (-7,87%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al viernes 20 de noviembre:

Bitcoin: $108,94 millones

Ethereum: $2,94 millones

BNB: $973.937,41

Ripple: $1.606,71

Solana: $120.924

Cardano: $247,78

Polkadot: $1.166,88

Dogecoin: $95,70

Polygon: $132,72

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este viernes 20 de noviembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.756

DAI: $1.763,38

USDC: $1.760,10

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo Satoshi Nakamoto, se considera la primera criptomoneda que transformó el mundo financiero. Su objetivo principal es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar transacciones sin la necesidad de bancos o gobiernos como intermediarios.

Bitcoin emplea un sistema de consenso conocido como "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Este proceso garantiza la seguridad de la red, aunque también provoca un elevado consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin se ha convertido en un resguardo de valor, similar al oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores en busca de protección contra la inflación.

Sin embargo, Bitcoin enfrenta desafíos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones. La implementación de soluciones como la Lightning Network busca mejorar la velocidad y reducir estos costos.

A pesar de su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas en su valor, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular, con un impacto significativo en el sistema financiero global.