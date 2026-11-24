La presidenta del Banco Central Europeo reclamó un marco legal unificado para los activos tokenizados, un negocio que ya supera los u$s25.300 millones

La incompatibilidad entre plataformas blockchain podría frenar el crecimiento del mercado en Europa y también en Argentina.

El valor de activos digitales tokenizados creció a u$s25.300 millones en 2026. El Eurosistema lanzó Pontes para su liquidación.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió que la UE perderá el mercado único de activos tokenizados si no acuerda reglas comunes.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, advirtió que Europa puede perder la chance de construir un mercado único de activos tokenizados si los legisladores de la Unión Europea no acuerdan reglas comunes antes de que las plataformas blockchain queden atadas a estándares incompatibles.

La alerta llegó el pasado viernes 20 de noviembre de 2026 en su discurso en el Congreso Bancario Europeo de Fráncfort. Según sus propias palabras, fue el último que dio en ese foro como titular del BCE.

"Con el marco adecuado, la tokenización ofrece la oportunidad de construir un verdadero mercado único de activos digitales, integrado desde el inicio", sostuvo.

Por qué Lagarde pide reglas comunes para los activos tokenizados

La presidenta del BCE puso el foco en un mercado que crece rápido y que todavía no tiene reglas unificadas en Europa. La tokenización permite emitir, negociar y liquidar acciones, bonos y otros valores sobre una misma plataforma blockchain.

Según el BCE, los activos tradicionales tokenizados en blockchains públicas sumaban unos u$s25.300 millones en marzo de 2026, cinco veces más que un año atrás. La cifra original es de €23.000 millones, convertida al tipo de cambio de referencia del BCE del 19 de noviembre de 2026.

El riesgo es que cada plataforma defina sus estándares por separado y Europa termine con plataformas que no logran liquidar operaciones entre sí.

"Como nos enseñaron nuestros mercados de capitales, una vez que los estándares y las prácticas divergen, es muy difícil volver a unirlos", alertó Lagarde. Y aclaró: "También harán falta reglas comunes, y esas dependen de los legisladores".

Pontes, la plataforma del BCE para liquidar activos tokenizados

El Eurosistema lanzó Pontes el 21 de septiembre de 2026 para liquidar en dinero del banco central las operaciones mayoristas con activos tokenizados. Su implementación completa está prevista para 2028.

La plataforma funciona como una alternativa a las stablecoins para liquidar activos tokenizados y a los depósitos tokenizados de la banca, porque usa dinero del banco central en lugar de un activo privado.

La primera prueba llegó en noviembre: el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el fondo de rescate de la eurozona, liquidó allí su primer bono digital nativo por unos u$s1.100 millones. En esa emisión digital del MEDE participaron el Bundesbank y Clearstream.

El plazo para definir los estándares de tokenización en Europa

Los reguladores europeos ya convocaron a la industria para escribir las reglas técnicas de los activos tokenizados. El 9 de noviembre de 2026, el BCE, la Comisión Europea y la ESMA abrieron la inscripción al grupo europeo de estándares de tokenización, conocido como ETSG.

Las claves de la convocatoria:

Postulaciones : hasta el 27 de noviembre de 2026.

: hasta el 27 de noviembre de 2026. Inicio : enero de 2027.

: enero de 2027. Objetivo : que los tokens puedan liquidarse entre plataformas y con el sistema financiero tradicional.

: que los tokens puedan liquidarse entre plataformas y con el sistema financiero tradicional. Conducción: a cargo de la industria, con el BCE, la Comisión y la ESMA como observadores.

Qué significa la tokenización europea para la Argentina

La Argentina también tiene que resolver si sus tokens podrán operar entre plataformas, el mismo punto que preocupa en Europa. El país cuenta con un régimen de activos tokenizados desde junio de 2025, cuando la Comisión Nacional de Valores aprobó la Resolución General 1069.

En junio de 2026, la Resolución General 1150 de la CNV amplió ese régimen a los valores con oferta pública automática y prorrogó el sandbox regulatorio.

Con ese marco, el mercado local avanza en la tokenización del agro, la energía y la deuda corporativa. Para que esos tokens tengan liquidez real, conectar plataformas será tan importante como en Europa.