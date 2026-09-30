Argentina consolida su perfil de exportador de commodities diversificado, con récords en hidrocarburos, minería y una campaña agrícola histórica, según el INDEC. Sectores que pueden destrabar más potencial con la tokenización, que permite digitalizar sus derechos de propiedad en la blockchain.

El país tiene todo lo necesario para liderar la tendencia: un marco regulatorio en desarrollo, una base sólida de titulización mediante fideicomisos y sectores con activos que pueden fraccionarse para obtener mayor liquidez y acceder a más inversores.

Así, Argentina emerge como hub de tokenización regional en agro, energía, real estate y deuda corporativa. El potencial se estima en u$s90.000 millones, con un mercado global que puede superar los u$s16 billones para 2030, según Boston Consulting Group.

Joaquín Linares, CEO de Blockenfy, señala que la lógica de la tokenización consta de "definir el activo y las condiciones: qué se va a tokenizar exactamente, qué rendimiento se va a pagar al inversor y bajo qué plazos".

"Si el inversor no entiende de dónde sale el retorno, no invierte. O peor: lo hace sin entender y eso termina mal para todos. La claridad en esta etapa define el éxito", enfatiza Linares, quien enumera otras cuestiones:

Estructurar la parte legal: "Se arma el vehículo, que normalmente es un fideicomiso, y se ordenan todos los aspectos legales y contractuales de la emisión. Es la etapa más larga y la que más cuesta"

Montar la capa técnica: "Contar con una plataforma, emisión de tokens, KYC, firma digital de documentos y dashboards para administradores e inversores. Hoy la tecnología está resuelta y es la parte más rápida y barata"

Colocar y administrar: "Emitir es la parte fácil. Lo difícil es que después el activo tenga liquidez real y su administración funcione: pagos, reportes, mercado secundario"

Tokenización en Argentina: cómo es la regulación

La CNV lanzó hace un año un sandbox regulatorio para la emisión tokenizada de valores y lo prorrogó recientemente hasta diciembre de 2027. Ofrece a las empresas una ventaja de "mover primero" en un entorno de prueba. Luego, se esperan reglas definitivas para la industria.

Las claves del negocio de la tokenización en la Argentina

El fideicomiso financiero tokenizado se consolidó como el vehículo legal más sólido, habilitado explícitamente por la CNV. Su arquitectura técnica se apoya en blockchain compatible con tecnología de Ethereum (EVM) y el estándar ERC-3643 (T-REX) para security tokens, con identidad digital (DID) y firmas de wallet reconocidas legalmente bajo la Ley 25.506 de firma digital.

Paula Vigliano, cofundadora y COO de Pala Blockchain, destaca que la Resolución General 1150/2026 de la CNV abrió un nuevo capítulo para el mercado de capitales argentino: los instrumentos tradicionales de financiamiento empresarial pueden representarse digitalmente, ampliando las vías de acceso a inversores de todo tipo.

"Lo que habilitó en junio es qué acciones, bonos, ON y fideicomisos financieros puedan emitirse en blockchain. Es un nuevo canal para colocar activos en el mercado argentino", describe Vigliano a iProUP.

La ejecutiva hace hincapié en la naturaleza jurídica y lo diferencia de otros activos digitales: "Un token no es una moneda. Es un contrato. Si no inscribe los derechos, términos y obligaciones de las partes, no representa una tokenización seria".

Según Vigliano, "el problema del crédito en la Argentina no es la falta de garantías, sino lo que cuesta ejecutarlas. Un contrato tokenizado con firma de escribano es un título ejecutivo: baja el riesgo y la tasa". El mecanismo permitiría a los bancos reducir tiempos y costos en la recuperación de garantías, ampliando el acceso al financiamiento.

Juan Manuel Lazarte, CTO de Blockenfy, opina que "pasar de un entorno de prueba a un marco permanente sería el paso que más destrabaría inversión institucional. Esa temporalidad genera dudas a la hora de estructurar operaciones de largo plazo".

Minería, litio y Vaca Muerta: los sectores más "tokenizables"

Según los expertos, las áreas de mayor potencial para Argentina son:

Agroindustria : commodities como soja, maíz y carne . Permite liquidez inmediata y financiamiento para productores

Energía : tokens respaldados en proyectos de infraestructura eléctrica y bonos verdes

Real estate : fraccionamiento de propiedades y proyectos inmobiliarios, reduciendo tickets de inversión y ampliando acceso a pequeños inversores

Deuda corporativa y fondos: obligaciones negociables y cuotapartes de fondos comunes, con liquidación más ágil y trazabilidad plena

Vigliano subraya que la operatoria representa una puerta de entrada a los mercados globales: "Un activo argentino tokenizado se puede comprar desde cualquier lugar del mundo. Lo que cambia es que ahora se puede fraccionar, es trazable y las condiciones están inscriptas dentro del propio token".

Remarca que real estate, producción agrícola, vinos y minería muestran el mayor potencial de atraer capital extranjero. Destaca al sector inmobiliario como el que "tiene más para ganar porque posee más capital inmovilizado", que con la tokenización "se puede fraccionar, poner en garantía y empezar a generar liquidez".

"Litio, cobre y oro son proyectos de clase mundial, con necesidad de financiamiento de largo plazo, que hoy dependen de una base muy chica de inversores. La tokenización permite ampliarla y bajar el ticket de entrada. Es un mercado enorme sin explotar", aporta Linares.

El experto también destaca a "energía, especialmente en renovables, y lo que orbita alrededor de Vaca Muerta. Ya hay proyectos, pero lo que está tokenizado es una fracción mínima: toda la cadena de proveedores, servicios y contratos asociados sigue afuera", completa.

"En los tres casos la lógica es la misma: son activos de capital intensivo, con ciclos largos y con un universo de inversores mucho más chico del que podrían tener", concluye Linares.