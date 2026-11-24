El fundador de Binance advierte que las filtraciones de datos bancarios darán lugar a estafas más creíbles, pero que hay formas de reducir el riesgo

JPMorgan Chase y Visa confirmaron ciberataques a sus proveedores en noviembre; Trezor y Chainalysis también sufrieron filtraciones de datos.

Changpeng Zhao (Binance) alerta que las filtraciones de datos bancarios son el inicio de estafas más convincentes y sofisticadas.

Changpeng Zhao, fundador de Binance, advirtió que las filtraciones de datos bancarios que se conocieron en noviembre son apenas el comienzo de algo mayor, porque los delincuentes pueden usar esa información más adelante para armar estafas más convincentes.

Según el empresario, conocido como CZ, quienes acceden a datos financieros robados no siempre los usan de inmediato. Primero pueden estudiar a sus futuras víctimas y después diseñar engaños que imiten comunicaciones legítimas de los bancos, capaces de mencionar la entidad del usuario y hasta sus movimientos.

Qué filtraciones de datos bancarios motivaron la advertencia de CZ

La advertencia del fundador de Binance llega tras una serie de incidentes que expusieron información de clientes de bancos y empresas de pagos.

JPMorgan Chase confirmó el pasado jueves 19 de noviembre que proveedores externos fueron blanco de un ciberataque, luego de que el grupo de ransomware n0n difundiera datos que atribuyó a clientes del banco.

Según la entidad, los atacantes accedieron a datos de marketing que pueden incluir nombres y correos electrónicos, sus servicios no se vieron afectados y ofrecerá monitoreo de crédito sin costo a los perjudicados.

El mismo grupo había incluido a Visa en su lista de víctimas. La empresa de pagos reconoció un incidente en un proveedor externo en Asia-Pacífico, pero sostuvo que sus sistemas no fueron afectados y que no hay indicios de que se comprometieran números de tarjetas.

Cómo usan los estafadores los datos filtrados de los bancos

Una filtración de datos bancarios suele ser el primer paso de ataques de phishing más elaborados. Quien conoce el banco, las transacciones o la situación financiera de una persona puede hacerse pasar por la entidad con más credibilidad, y el objetivo pasa a ser que la víctima entregue sus credenciales y el acceso a su dinero.

CZ había planteado el 23 de octubre que la inteligencia artificial no necesita romper la criptografía de bitcoin para causar daño, porque los datos filtrados ya facilitan el phishing y la ingeniería social. El sector cripto también sumó casos:

Trezor: el fabricante de billeteras físicas informó que un ataque a Skladon, un proveedor de envíos, expuso nombres, teléfonos y direcciones de unos 27.000 pedidos hechos entre el 9 de agosto y el 7 de noviembre. Algunos clientes reportaron llamadas fraudulentas.

el fabricante de billeteras físicas informó que un ataque a Skladon, un proveedor de envíos, expuso nombres, teléfonos y direcciones de unos 27.000 pedidos hechos entre el 9 de agosto y el 7 de noviembre. Algunos clientes reportaron llamadas fraudulentas. Chainalysis: la firma de análisis blockchain admitió que un atacante que usó técnicas ofensivas con agentes de IA accedió a nombres, correos y roles de usuarios.

Todo ocurre semanas después del hackeo de u$s6.300 millones a Binance, que el FBI atribuyó al grupo norcoreano TraderTraitor y tras el cual CZ anticipó que la IA hará más frecuentes los hackeos.

Qué pasó con la supuesta filtración de cuentas bancarias en la Argentina

La preocupación por las filtraciones de datos bancarios también llegó a la Argentina. El 10 de noviembre, una cuenta de BreachForums ofreció por u$s3.000 una supuesta base con datos de 800.000 cuentas bancarias argentinas, atribuida a Interbanking.

La red de transferencias corporativas negó haber detectado incidentes y le aseguró a iProUP: "Ante la información que circuló, activamos de inmediato nuestros protocolos de seguridad". El Banco Central no había emitido alertas sobre el supuesto hackeo a Interbanking.

Cómo protegerse de estafas con datos filtrados

Ante una filtración de datos bancarios, la principal defensa es desconfiar de cualquier contacto que pida información, aunque mencione datos reales. Algunas medidas: