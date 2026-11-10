Una publicación ofrecía datos de 800.000 cuentas bancarias por u$s3.000. Interbanking activó protocolos y aseguró que no detectó incidentes

El rumor sobre un hackeo a cuentas bancarias argentinas cobró fuerza durante la tarde del martes ante una publicación en la dark web que daba cuenta de del robo a las principales entidades del sector.

¿Fue hackeado Intebanking?

La información había sido publicada en BreachForums, donde una cuenta aseguraba tener una base con los datos de 800.000 cuentas bancarias argentinas, a partir de una supuesta filtración de Interbanking.

El presunto hacker ofrecía la información por u$s3.000, que se debían abonar en Bitcoin o Monero mediante la plataforma de pagos del sitio, que ofrece un "depósito en garantía" o escrow, popular en plataformas cripto P2P.

Sin embargo, el aviso en cuestión tenía varias cuestiones que hacían dudar de su veracidad:

Se trataba de una cuenta de reciente creación y escasa reputación

El sample o muestra ofrecida nombraba bancos, pero no tenía otros registros vinculados a identidades

iProUP se comunicó con Interbanking, que aseguró: "Ante la información que circuló, activamos de inmediato nuestros protocolos de seguridad". Desde la compañía precisaron que "como resultado de este proceso, no se identificó ningún incidente que comprometa la seguridad ni el servicio de Interbanking".

Intebanking ofrece a las empresas la posibilidad de agrupar sus cuentas en una sola interfaz, al estilo de lo que ofrece MODO a nivel de consumidores, para gestionar pagos de nómina y proveedores, entre otros actores involucrados.

Presunta filtracion de cuentas bancarias en Interbanking alertó a miles de argentinos. (Imagen creada con IA)

¿Por qué se filtró esta información y qué antecedentes existen?

El domingo, la empresa de ciberseguridad Kalir había advertido que un cibercriminal había ofrecido "un supuesto feed interbancario argentino con 804.000 registros de cuentas bancarias de 56 entidades, que dice haber obtenido de primera mano".

También recomendó darle atención prioritaria al incidente, pese a que no se haya confirmado la información. A diferencia de otros casos, como el hackeo al Registro Nacional de las Personas, no hay "muestras" de esos registros para analizar su veracidad.

En aquella oportunidad, en octubre de 2021, la base de datos de Renaper había sido vulnerada. En la cuenta de Twitter del usuario @aniballeaks podían verse las fotos y los datos del documento de periodistas, políticos, deportistas y artistas reconocidos, entre muchos otros.

Ese incidente había sido además confirmado por el Ministerio de Salud, ya que credenciales de proveedores de la cartera habían sido la llave para acceder a los registros del organismo que gestiona el DNI y los pasaportes.

"Fue un bloqueo preventivo porque es una de las redes más importantes del país, con 50.000 usuarios que concentra tanto sistemas provinciales como municipales. Lo restablecimos hasta que la Justicia investigue y determine las responsabilidades", habían indicado en ese entonces.

En este evento de Interbanking, no hubo muestras para analizar la veracidad de los datos. La empresa afectada descartó el tema y el Banco Central no emitió ninguna alerta hasta el momento, por lo que por ahora es solo un rumor.