Los grandes gestores sumaron 49.229 BTC en ETF de Bitcoin entre julio y septiembre, cortando así una racha de nueve meses consecutivos de ventas

La demanda se concentró en pocos gestores; el IBIT de BlackRock representó 34.744 BTC. Tras el 3T, los ETF perdieron 38.531 BTC.

Las tenencias declaradas de BTC institucionales llegaron a u$s29.780 M (récord). Wells Fargo sumó 14.636 BTC, siendo el mayor comprador.

Inversores institucionales compraron ETF de Bitcoin por u$s4.110 M en el 3T de 2026, cortando 9 meses de ventas, según Galaxy Research.

Los inversores institucionales compraron en neto ETF de Bitcoin por el equivalente a 49.229 BTC, unos u$s4.110 millones, durante el tercer trimestre de 2026 y cortaron así nueve meses consecutivos de ventas, según un análisis de Galaxy Research basado en los formularios 13F presentados ante la SEC.

Fue la mayor compra neta trimestral desde el segundo trimestre de 2025 y superó los 47.054 BTC vendidos entre octubre de 2025 y junio de 2026. Las tenencias declaradas treparon a un récord de 356.491 BTC, valuadas en u$s29.780 millones al 30 de septiembre.

Quiénes compraron ETF de bitcoin en el tercer trimestre

Los formularios 13F, obligatorios para las gestoras con al menos u$s100 millones en acciones de Estados Unidos, muestran qué instituciones impulsaron las compras de ETF de bitcoin. Según el informe de Galaxy Research, se destacaron:

Bancos con redes de asesores y plataformas patrimoniales: sumaron un récord de 24.838 BTC, cerca de la mitad del total, y ya tienen 40,5% de las tenencias declaradas, el máximo desde el lanzamiento de los fondos en enero de 2024.

sumaron un récord de 24.838 BTC, cerca de la mitad del total, y ya tienen 40,5% de las tenencias declaradas, el máximo desde el lanzamiento de los fondos en enero de 2024. Wells Fargo: pasó a 30.553 BTC tras sumar 14.636 BTC, la mayor posición declarada, con 85% en sus áreas de asesoramiento y corretaje, es decir, mayormente dinero de clientes.

pasó a 30.553 BTC tras sumar 14.636 BTC, la mayor posición declarada, con 85% en sus áreas de asesoramiento y corretaje, es decir, mayormente dinero de clientes. Bank of America: agregó 7.201 BTC, pero 90% está en sus mesas de intermediación, por lo que Galaxy lo lee como posicionamiento propio y no como demanda de clientes.

agregó 7.201 BTC, pero 90% está en sus mesas de intermediación, por lo que Galaxy lo lee como posicionamiento propio y no como demanda de clientes. Fondos de cobertura: Brevan Howard sumó 8.606 BTC y Millennium Management, 7.114 BTC, aunque los 13F no muestran posiciones cortas y parte de esas compras puede responder a operaciones de base, que combinan el ETF con futuros vendidos sin exposición neta a bitcoin.

En el mismo período, Goldman Sachs también elevó su exposición a ETF de Bitcoin y Ethereum.

Por qué las compras de ETF de bitcoin se concentraron en pocos jugadores

La vuelta de la demanda institucional a los ETF de bitcoin no fue pareja entre los gestores. Los 50 mayores tenedores sumaron 59.578 BTC, mientras que el resto, en conjunto, vendió 10.349 BTC.

Alex Thorn, jefe de investigación de Galaxy, resumió que la acumulación del trimestre fue obra de unas pocas decenas de grandes instituciones.

Aun así, la cantidad de gestores con posiciones en estos fondos subió en 191, hasta 2.166, el primer aumento tras dos trimestres de caída.

El iShares Bitcoin Trust de BlackRock, conocido como IBIT, explicó 34.744 BTC de las compras netas y concentra 232.453 BTC, el 65,2% de lo declarado.

Qué pasó con los ETF de bitcoin después de septiembre

Los formularios 13F son una foto al 30 de septiembre y no reflejan la reacción de las instituciones ante la caída posterior de bitcoin. Al 16 de noviembre, los ETF al contado tenían 38.531 BTC menos que al cierre del trimestre, mientras el precio bajaba de u$s83.580 a u$s64.943, según Galaxy.

Solo el fondo de BlackRock acumuló salidas por cerca de u$s2.350 millones en once ruedas consecutivas de retiros, entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre.

Galaxy sostiene que los asesores suelen comprar cuando los activos bajan y vender cuando suben, una conducta que podría moderar la volatilidad. La prueba llegará con los próximos 13F, previstos para febrero.