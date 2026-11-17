El banco amplió sus posiciones en fondos de Fidelity y BlackRock durante el tercer trimestre. Wells Fargo también duplicó sus tenencias en ETF de BTC

Este aumento refleja mayor interés institucional en criptoactivos, pese a que algunas posiciones pueden ser gestión de opciones.

Las tenencias en ETF de Bitcoin alcanzaron u$s1.280M y las de Ether u$s1.220M, con cambios en su cartera de fondos.

Goldman Sachs elevó su exposición en ETF de Bitcoin y Ether a casi u$s2.500 millones en el 3er trimestre de 2026, según la SEC.

Goldman Sachs aumentó sus posiciones en fondos cotizados (ETF) de Bitcoin y Ether durante el tercer trimestre de 2026 y alcanzó una exposición conjunta cercana a u$s2.500, según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

El banco declaró tenencias en ETF de Bitcoin por aproximadamente u$s1.280 millones y posiciones en fondos de Ether por otros u$s1.220 millones.

Los movimientos reflejan una mayor exposición a ambos activos, aunque también muestran cambios en la distribución de su cartera entre distintos administradores de fondos.

La información surge de un formulario 13F presentado ante el organismo regulador estadounidense, que detalla las participaciones del banco durante los tres meses finalizados el 30 de septiembre.

Goldman Sachs aumenta sus posiciones en ETF de Bitcoin

Laexposición de Goldman Sachs a los ETF de Bitcoin pasó de unos u$s580 millones en junio a más de u$s1.280 millones. Sin embargo, el crecimiento no se distribuyó de la misma manera entre todos los fondos.

Uno de los movimientos más importantes se produjo en el Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). El banco pasó de tener 105.840 acciones a aproximadamente 5.48 millones en el tercer trimestre.

El valor de esa posición llegó a u$s397.9 millones, frente a los u$s5,4 millones declarados tres meses antes.

En cambio, redujo su participación en el iShares Bitcoin Trust (IBIT), administrado por BlackRock. La cantidad de acciones cayó en unas 792.000 unidades, hasta alcanzar 16,44 millones al cierre de septiembre.

Pese a esa reducción, el valor de la posición en IBIT aumentó 36% y llegó a u$s778.3 millones.

Esto se explica, por la suba del precio de las acciones del fondo durante el trimestre.

La apuesta por los ETF de Ether creció casi seis veces

Goldman Sachs también amplió su exposición a Ether ya que pasó de u$s211,6 millones en junio a u$s1.220 millones en septiembre.

La mayor posición correspondió al iShares Ethereum Trust (ETHA), de BlackRock, con 29.96 millones de acciones valuadas en u$s602,9 millones. También aumentó sus tenencias en fondos de Grayscale y Fidelity.

El crecimiento coincidió con una suba de casi 71% en el precio de Ether durante el trimestre y con entradas netas superiores a u$s3.000 millones en los ETF spot estadounidenses.

Wells Fargo más que duplicó su posición en el ETF de Bitcoin IBIT, hasta alcanzar 49.58 millones de acciones, valuadas en aproximadamente u$s2.350 millones. Además, aumentó 125% sus tenencias en ETHA, hasta 22 millones de acciones.

Sin embargo, las presentaciones ante la SEC no reflejan compras directas de criptomonedas. También incluyen posiciones en fondos y opciones financieras.

En ese sentido, Camran Khosravi, analista de investigación de Bitwise, advirtió que algunos movimientos pueden responder a estrategias de creación de mercado y gestión de opciones, por lo que no necesariamente representan una apuesta direccional de los bancos sobre Bitcoin o Ether.