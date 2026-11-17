El movimiento coincide con la publicación de declaraciones trimestrales que muestran un aumento de las tenencias informadas por Wells Fargo y JPMorgan

La recuperación de IBIT interrumpió siete sesiones de retiros del sector de ETF de Bitcoin, aunque la demanda institucional no es uniforme aún.

Wells Fargo duplicó sus tenencias de IBIT a u$s2.350 millones, mientras JPMorgan y Harvard también declararon mayores exposiciones, según sus informes.

El ETF de Bitcoin de BlackRock, IBIT, recibió u$s76,5 millones el lunes, cortando una racha de once días de salidas y estabilizando el sector.

El fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) al contado de BlackRock volvió a captar dinero después de once ruedas consecutivas de retiros.

El iShares Bitcoin Trust, que cotiza bajo el símbolo IBIT, recibió entradas netas por u$s76,5 millones el lunes 16 de noviembre y puso fin a una racha de salidas acumuladas cercana a u$s2.350 millones.

El movimiento coincidió con la publicación de declaraciones trimestrales que muestran un aumento de las tenencias informadas por Wells Fargo, JPMorgan y Harvard.

BlackRock sostiene el regreso de los flujos positivos en su ETF Bitcoin

Las entradas en IBIT permitieron que el conjunto de los ETF estadounidenses de Bitcoin al contado cerrara el lunes 16 de noviembre con un saldo positivo de u$s7,9 millones, según datos de Farside Investors.

El resultado interrumpió siete sesiones consecutivas de retiros en el sector, durante las cuales habían salido aproximadamente u$s1.910 millones.

La mejora estuvo –sin embargo– concentrada en el producto de BlackRock. Otros siete fondos registraron retiros combinados por u$s68,6 millones y cuatro no tuvieron movimientos netos. Por eso, el saldo positivo agregado no representa todavía una recuperación generalizada de la demanda.

Tras once jornadas de salidas, el ETF de Bitcoin de BlackRock recupera el interés de los inversores

Los aproximadamente u$s2.350 millones corresponden a las salidas de IBIT durante once ruedas, entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre; y los u$s1.910 millones representan los retiros del conjunto de los ETF durante un período más corto de siete sesiones. Son mediciones distintas y no deben sumarse ni utilizarse como equivalentes.

Wells Fargo duplica la cantidad de acciones declaradas

El cambio institucional más destacado corresponde a Wells Fargo. Su presentación Formulario 13F informó 49.577.094 acciones de IBIT al cierre de septiembre, frente a 24.396.222 al finalizar junio.

El aumento fue de aproximadamente 103% en cantidad de títulos y llevó el valor declarado de la posición desde u$s812,2 millones hasta unos u$s2.350 millones.

El crecimiento del valor fue mayor que el de la cantidad de acciones porque IBIT también se apreció durante el trimestre: pasó de u$s33,29 a u$s47,34 por título.

En consecuencia, la diferencia entre ambos valores de cartera no puede interpretarse íntegramente como dinero nuevo invertido. Una parte proviene de las compras y otra, de la variación del precio del fondo.

Los u$s2.350 millones de la posición de Wells Fargo coinciden aproximadamente con el monto retirado recientemente de IBIT, pero se trata de cifras sin una relación causal demostrada. Una mide el valor de una tenencia al cierre de septiembre y la otra, los flujos de salida del ETF entre fines de octubre y mediados de noviembre.

Alex Thorn, responsable de investigación de Galaxy, detalló que alrededor del 85% de las tenencias de IBIT declaradas por Wells Fargo estaban registradas en sus dos unidades de corretaje, lo que indica un peso predominante de posiciones de clientes. La presentación no ofrece un desglose completo que permita asignar cada acción al banco o a sus usuarios.

Por su parte, JPMorgan Chase incrementó aproximadamente 9,6% la cantidad de acciones de IBIT declaradas durante el tercer trimestre. La entidad también informó alrededor de u$s540 millones en ETF de Bitcoin en conjunto, una cifra que abarca su exposición a esos vehículos y no debe atribuirse íntegramente al fondo de BlackRock.

Harvard, en cambio, mantuvo aproximadamente 3,04 millones de acciones de IBIT, valuadas en u$s144,1 millones al 30 de septiembre.

La universidad informó la misma cantidad desde fines de marzo, luego de haber reducido su posición en períodos anteriores. Por lo tanto, el crecimiento del valor de su inversión durante el tercer trimestre respondió a la apreciación del instrumento, no a una ampliación de su participación.

El fondo ganó alrededor de 42% entre julio y septiembre, mientras Bitcoin avanzó cerca de 43%. Ese movimiento también elevó el valor de la posición de Dartmouth College, que mantuvo sin cambios sus 201.531 acciones de IBIT, equivalentes a unos u$s9,5 millones al cierre del período.

Las decisiones de los grandes inversores no fueron uniformes. Mientras Wells Fargo y JPMorgan declararon más títulos y las universidades conservaron sus posiciones, Jane Street redujo aproximadamente 19% sus acciones de IBIT en el mismo trimestre. El conjunto de las presentaciones muestra estrategias diferentes, no una compra institucional coordinada.

El regreso de los flujos positivos se produjo después de una fuerte corrección de Bitcoin, que llegó a rondar los u$s62.000 durante el fin de semana y operaba cerca de u$s64.000 el lunes.