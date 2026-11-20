Georgieva sostuvo que la corrección en los mercados de IA todavía es acotada, pero alertó por el financiamiento circular que crece con deuda

La advertencia del FMI coincide con la salida a bolsa récord de Anthropic, que recaudó u$s81.300 millones.

El Fondo Monetario Internacional prevé más correcciones en los mercados de inteligencia artificial, aunque por ahora no ve una corrección importante. Su directora gerente, Kristalina Georgieva, afirmó que espera "quizás un poco más" de ajuste tras un período en el que el entusiasmo inversor fue "demasiado elevado".

La advertencia llegó este jueves 19 de noviembre en una entrevista con Bloomberg Television, el mismo día en que Anthropic, la creadora de Claude, concretó la mayor salida a Bolsa de la historia por monto recaudado mientras Wall Street profundizaba sus bajas.

Qué dijo el FMI sobre la corrección en los mercados de IA

Kristalina Georgieva, titular del FMI, consideró que el ajuste de las acciones ligadas a la IA todavía no es de gran magnitud. "En este momento no vemos una corrección importante, pero sí esperamos quizás un poco más", sostuvo, y agregó que ese ajuste adicional llevaría a una situación más sostenible.

El organismo ya había ubicado una corrección de la IA entre los tres grandes riesgos para la estabilidad financiera global, junto con una suba brusca de los rendimientos soberanos y los ciberataques.

Por qué preocupa al FMI el financiamiento circular de la IA

El financiamiento circular, el esquema en el que fabricantes de chips como Nvidia aportan fondos para que un cliente compre sus equipos, es lo que Georgieva marcó como un riesgo potencial para la estabilidad financiera. Según la directora del Fondo, ya suma alrededor de u$s1 billón y cerca de dos tercios es deuda.

Aunque aclaró que "no es una cifra enorme", le preocupa la velocidad con la que crece y el paso del capital propio hacia más endeudamiento, por lo que pidió transparencia y que las empresas vigilen si entran en terreno más peligroso.

El Informe de Estabilidad Financiera Mundial del 13 de octubre relevó 14 operaciones desde 2023 en las que inversores liderados por los gigantes de la nube aportaron u$s300.000 millones en capital y u$s650.000 millones en deuda, a cambio de u$s1,4 billones en compromisos de ingresos futuros. Esos números dimensionan el financiamiento circular de la IA que inquieta al organismo.

Cómo fue el debut de Anthropic en Wall Street

La salida a Bolsa de Anthropic, la desarrolladora de Claude, puso a prueba el apetito inversor por la IA en plena corrección. Así fue su primera rueda en el Nasdaq, bajo el símbolo ANT:

Precio de colocación: u$s83 por acción, por encima del rango previsto de u$s70 a u$s78.

u$s83 por acción, por encima del rango previsto de u$s70 a u$s78. Monto recaudado: u$s81.300 millones con 980 millones de acciones, más que los u$s75.000 millones de SpaceX en junio.

u$s81.300 millones con 980 millones de acciones, más que los u$s75.000 millones de SpaceX en junio. Apertura: u$s111,50, con una valuación que por momentos superó los u$s2 billones.

u$s111,50, con una valuación que por momentos superó los u$s2 billones. Cierre: u$s97,17, un 17% por encima del precio de colocación, tras ceder cerca de 14% desde el máximo del día.

El estreno no frenó las ventas: el Dow Jones cayó 1,69%, el S&P 500, 1,36% y el Nasdaq, 1,42%. Las dudas sobre el financiamiento del gasto en IA explican por qué Wall Street profundiza las bajas pese al récord.

Más allá del riesgo de corrección, el FMI mantiene una mirada positiva sobre el impacto económico de la IA.

Georgieva señaló que, según una "estimación conservadora", la tecnología puede sumar medio punto porcentual al crecimiento mundial, en línea con su análisis sobre el impacto de la IA de octubre, y calificó a 2026 como el primer año en que la IA provocó un cambio sustancial en la expansión global.