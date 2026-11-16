Kristalina Georgieva advirtió que una caída de la confianza en la inteligencia artificial podría frenar el crecimiento y la estabilidad financiera

Una corrección del mercado de IA, evidenciada por la caída de Nvidia, es un riesgo financiero global, según el FMI y el Tesoro de EE.UU.

El FMI muestra preocupación por el financiamiento circular en la industria de IA, que supera u$s1 billón y se apoya en deuda.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, alertó que la economía global depende en exceso de la inteligencia artificial (IA).

El FMI advirtió que la economía mundial depende en exceso de la inteligencia artificial y que una caída repentina de la confianza inversora en el sector podría golpear el crecimiento y la estabilidad financiera global.

La alerta la lanzó Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, este lunes 16 de noviembre en una entrevista con CNBC durante la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) en Filipinas.

"Tenemos una economía mundial que está parada sobre una sola pierna, la pierna de la IA. Si esa pierna se tambalea, eso puede derivar en problemas de estabilidad financiera", sostuvo.

Qué es el financiamiento circular de la IA que preocupa al FMI

El financiamiento circular entre empresas de inteligencia artificial es el mecanismo por el cual el dinero que un inversor coloca en una compañía de IA vuelve a sus manos mediante órdenes de compra de chips o servicios en la nube.

Según estimaciones del FMI que citó Georgieva, ese circuito ya supera u$s1 billón y cerca de dos tercios se financian con deuda. "No es un tamaño enorme, pero sí es un aumento rápido", aclaró.

El dato coincide con el informe de estabilidad financiera del FMI de octubre de 2026, que relevó 14 operaciones públicas desde 2023:

u$s300.000 millones en capital, aportado sobre todo por los gigantes de la nube

u$s650.000 millones en deuda adicional

u$s1,4 billones en compromisos de ingresos futuros como contrapartida

u$s320.000 millones de esa deuda quedaron en las empresas receptoras

El informe ubica a una corrección de mercado por la IA entre los tres grandes riesgos financieros, junto con un salto en los rendimientos soberanos y los ciberataques.

Por qué la economía mundial depende de la inteligencia artificial

Las Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, publicadas el 13 de octubre, proyectan un crecimiento global de 3,1% para 2026 y 3,4% para 2027. El organismo atribuye buena parte de esa resiliencia a la inversión en IA, que compensa el shock energético de la guerra en Medio Oriente.

El problema es la concentración: 32 países explican el 95% del crecimiento global, frente a 54 en abril. Y desde 2024 las grandes tecnológicas pasaron de menos de 1% a 10% de las emisiones mundiales de bonos con grado de inversión, de acuerdo con el Fondo.

Cómo lee el FMI la caída de las acciones de IA

Pese a la alerta sobre la dependencia de la inteligencia artificial, Georgieva consideró que los movimientos recientes del mercado fueron "ordenados" y que, por ahora, no amenazan a la economía mundial.

"Tendemos a adelantarnos", explicó sobre los mercados, y anticipó que algunas correcciones pueden ser necesarias. "Tenemos que estar atentos", remarcó.

El contexto pesa: Nvidia, pieza central de varios de esos acuerdos circulares, perdió más de u$s1 billón de valor de mercado en el último mes y presenta su balance esta semana. En julio, un informe interno del Tesoro de Estados Unidos ya había alertado por una burbuja de la IA.