Las bolsas neoyorquinas profundizaron los ajustes por las ventas de acciones de firmas vinculadas a chips, la FED y un dólar fuerte

El debut de Anthropic, la mayor IPO de la historia, no logró revivir el entusiasmo por la inteligencia artificial.

La aversión al riesgo se intensificó por ventas de semiconductores y la postura de tasas de la Reserva Federal.

Los mercados bursátiles cerraron en baja, con Dow Jones (-1,69%) y S&P 500 (-1,36%), pese a la IPO récord de Anthropic.

La combinación de ventas en semiconductores, expectativas de tasas más altas por más tiempo de la Reserva Federal y un dólar internacional firme pesó más que el debut récord de Anthropic en Wall Street, que volvió a cerrar en baja este jueves 19 de noviembre.

Los factores opacaron además la declaración conjunta de paz difundida tras la cumbre entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en China. De esa forma, el entusiasmo de la preapertura se diluyó y los índices borraron por completo las subas de los futuros.

"La aversión global al riesgo se intensificó ante la continuidad de las ventas en semiconductores", explicó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL en un informe al que accedió iProUP.

Según el analista, el optimismo inicial por el estreno de Anthropic (ANT) en el Nasdaq se revirtió durante la jornada. La aversión al riesgo se impuso y arrastró a todos los selectivos.

Los tres principales índices cerraron con retrocesos generalizados:

El Dow Jones Industrial lideró las caídas con un -1,69% (-846,52 puntos), hasta las 49.351,65 unidades, golpeado por la toma de ganancias en sectores tradicionales

lideró las caídas con un (-846,52 puntos), hasta las 49.351,65 unidades, golpeado por la en sectores tradicionales El Nasdaq Composite cedió 1,42%

cedió el Nasdaq 100 perdió 1,34% hasta los 26.753,90 puntos por la presión sobre los fabricantes de chips

El S&P 500 perdió 1,36% (-99,64 puntos) y quedó en 7.223,88 puntos. El VIX, el índice de volatilidad, saltó más de 10% y superó los 27 puntos.

El debut de Anthropic en el Nasdaq: la mayor IPO de la historia

Anthropic fijó su IPO en u$s83 por acción, por encima del rango previsto de u$s70 a u$s78.

Vendió 980 millones de acciones y recaudó u$s81.300 millones, cifra que superó los u$s75.000 millones de SpaceX.

La acción abrió en u$s111,50 y su valuación superó brevemente los u$s2 billones, pero luego el impulso se fue apagando.

Desde ese máximo intradiario, el papel recortó cerca de 14%. Finalmente cerró su primera rueda en u$s97,17, con una suba de 17% sobre el precio de colocación, y su volumen superó al del debut de SpaceX.

Expertos deslizaron que la mayor IPO de la historia no logró revivir el entusiasmo por la inteligencia artificial, que ya venía debilitado.

Semiconductores bajo presión: Nvidia, AMD y el clima de la IA

Las acciones de semiconductores acumularon una caída de más de 25% desde principios de octubre, por las dudas sobre cómo financiar el gasto en IA.

El Nasdaq entró en terreno de corrección dos semanas antes, tras caer 10% desde su pico de octubre. En ese clima, Nvidia extendió su retroceso con una baja de 1,70%, hasta los u$s148,39.

AMD se desplomó 7,31% tras un informe bajista de Hunterbrook Capital, que cuestionó sus vínculos de exportación con entidades chinas.

Walmart –por su parte– cayó 0,73% pese a superar las estimaciones trimestrales y elevar su guía anual.

FED más dura, dólar fuerte y oro en mínimos de más de un año

Las actas de la Fed reforzaron el tono restrictivo. Christopher Waller planteó evaluar un ajuste de 50 puntos básicos en diciembre si la inflación persiste.

A comienzos de semana, el mercado ya descontaba una probabilidad de 90,7% de una suba de tasas en ese mes.

El índice dólar (DXY) se sostuvo firme en 103,82 puntos. Esa fortaleza presionó al oro, que cayó 1,29% hasta u$s3.676,75 la onza.

Quedó por debajo de los u$s3.700, su nivel más bajo en más de un año.