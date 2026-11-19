La criptomoneda de mayor capitalización retrocedió 0,78% en las últimas 24 horas. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Para comprar criptomonedas en Argentina, se recomienda usar exchanges reguladas y evitar plataformas inseguras como Paxful para prevenir fraudes.

Entidades como Binance y la CNV regulan la compraventa de criptomonedas, con Bitcoin liderando la dominancia del mercado cripto.

El precio de Bitcoin retrocedió 0,78% a u$s61.960,34, mientras el mercado global de criptomonedas supera los u$s2,12 billones este jueves 19 de noviembre.

Este jueves, Bitcoin, la criptomoneda más importante, experimentó un retroceso de 0,78% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s61.960,34, con un mercado circulante equivalente a u$s1,25 billones, según Binance.

El mercado cripto global asciende a u$s2,12 billones de capitalización este jueves 19 de noviembre, de acuerdo con CoinMarketCap.

Por lo tanto, las monedas digitales presentaron un crecimiento del -0,73% en el último día. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,69%, Ethereum ocupa un 10,09%, y el resto representa un 31,21%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, los precios promedio en dólares de las criptomonedas principales para el jueves 19 de noviembre son los siguientes:

Bitcoin: u$s61.960,34 (-0,78%)

Ethereum: u$s1.753,88 (-0,49%)

BNB: u$s578,22 (0,09%)

Ripple: u$s0,96 (-0,63%)

Solana: u$s72,65 (-0,27%)

Cardano: u$s0,15 (0,53%)

Polkadot: u$s0,71 (-0,63%)

Dogecoin: u$s0,06 (-0,96%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al jueves 19 de noviembre:

Bitcoin: $108,07 millones

Ethereum: $3,06 millones

BNB: $1,01 millones

Ripple: $1.670,90

Solana: $126.627,50

Cardano: $263,35

Polkadot: $1.233,17

Dogecoin: $100,76

Polygon: $139,66

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al jueves 19 de noviembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.740

DAI: $1.744,95

USDC: $1.741,40

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

El primer paso para adquirir criptomonedas en Argentina es abrir una cuenta en una exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras firmas registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite fondear la cuenta mediante transferencias en pesos para adquirir criptomonedas.

Después, basta con elegir la criptomoneda deseada e invertir. Algunas exchanges aceptan tarjetas de crédito como método de pago, integrando servicios como Mercado Pago.

Además, permiten intercambiar activos digitales y enviarlos a otras billeteras utilizando QR o claves públicas.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que conecta directamente a compradores y vendedores.

Este método permite el uso de medios de pago variados, como cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es importante verificar la reputación del vendedor antes de concretar la operación.

Por último, los expertos sugieren evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido objeto de denuncias de los usuarios.

La ausencia de medidas de seguridad en estas plataformas puede exponer a los usuarios a fraudes y robos de información.