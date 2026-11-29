Ocurrió hace un mes. El 29 de octubre de 2026 será recordado como el día del mayor robo de la historia de las criptomonedas. Pero también el que demostró la respuesta más veloz y eficiente de la que haya registro.

Binance había sufrido la sustracción de activos virtuales por u$s6.340 millones. El mundo "tradicional" llegó tarde: tres semanas después, recibiría una orden judicial global para congelar u$s6.500 millones de criptomonedas.

Para entonces, los usuarios ya tenían sus fondos repuestos, los retiros funcionaban con normalidad y el dinero había vuelto a entrar a la plataforma. Casi nadie habla ya del hackeo, posiblemente la mejor prueba de que la estrategia de crisis funcionó.

Cómo Binance logró reponer los fondos robados en tiempo récord

Los fondos empezaron a salir el 29 de octubre a las 17 horas y la contención se completó cuatro horas y cinco minutos después. Binance suspendió los retiros el 30 de octubre y publicó que cubriría las pérdidas con dinero propio y su fondo de protección.

Cuando reabrió las extracciones, el 1 de noviembre, ya había devuelto alrededor del 95% de los activos afectados. El 5% restante correspondía a tokens menos líquidos. Días después, la reposición llegó al 98%, como contó iProUP cuando Binance recuperó el 98% del hackeo y anunció más retiros.

El frente judicial avanzó en paralelo. El 12 de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos obtuvo autorización para incautar más de u$s1.200 millones relacionados con el ataque. Tether ya había paralizado más de u$s1.500 millones en su stablecoin. Y el 18 de noviembre llegó la orden de Abu Dabi. En menos de tres semanas, el caso tuvo reposición completa, atribución del FBI a Corea del Norte, medidas en dos jurisdicciones y una lista de rastreo pública.

Binance superó el hackeo y restituyó los fondos (generado con IA)

A modo de comparación, ningún banco tradicional devuelve el dinero de un incidente de esta escala en horas y sin que el cliente tenga que reclamar. iProUP analizó esa diferencia al plantear qué habría pasado si el hackeo a Binance hubiera ocurrido en un banco argentino.

A todo esto, el 3 de noviembre Binance publicó un informe detallado sobre el origen del ataque. Narró que todo empezó con una falsa entrevista de trabajo a uno de sus ingenieros, que descargó en su computadora una supuesta prueba técnica con un malware desconocido, y con un paquete de software manipulado que otro empleado había instalado meses antes.

La plataforma reconoció que los atacantes usaron una herramienta interna de inteligencia artificial para moverse dentro de sus sistemas a partir de ingeniería social.

Cómo Binance convirtió una mala noticia en confianza

Admitir que el punto de entrada fue una falla humana dentro de la propia empresa es incómodo, podría pensarse que generaría una caída de la imagen de la marco. Pero fue lo contrario..

El experto en ciberseguridad Segundo Carranza explica que "en este caso corrió el foco del pánico a la explicación. El mensaje implícito fue que la blockchain no falló, que las claves de los usuarios no se filtraron y que el problema estaba identificado".

Las voces de la empresa sostuvieron ese relato en cada etapa.

El co-CEO Richard Teng definió el ataque como "una campaña, construida durante muchos meses", una frase que lo presentó como una operación estatal sofisticada y no como un descuido.

Richard Teng y Yi He, los co-CEO de Binance

En tanto, la co-CEO Yi He informó que el equipo de seguridad había detectado y frenado 57 amenazas vinculadas a Corea del Norte en lo que va de 2026, un dato que muestra al exchange como blanco permanente y no como un objetivo fácil.

Qué hicieron los usuarios de Binance después del robo

La primera reacción de los usuarios de Binance fue la esperable. En las 46 horas posteriores a la reapertura de los retiros, sacaron u$s10.970 millones y depositaron u$s5.700 millones, según datos de la propia empresa.

El 2 de noviembre, las salidas netas superaron los u$s7.000 millones en 24 horas, según el rastreador de exchanges de DefiLlama.

Pero el flujo se dio vuelta muy rápidamente. Desde el 3 de noviembre, los depósitos por hora superaron a los retiros, informó Binance, unas 45 horas después de haber habilitado las extracciones. Ese día, DefiLlama registró ingresos netos de alrededor de u$s2.300 millones, muy por encima de los de cualquier competidor.

En Argentina, la reacción fue todavía más tranquila. Los usuarios locales no entraron en pánico, como contó iProUP al reportar que el usuario argentino no reaccionó con pánico ante el hackeo a Binance.

La clave fue la comunicación eficaz de la firma: el error fue humano, no tecnologico. Binance salió fortalecida, no es un eslogan sino una lectura concreta de lo que el mercado valora en este tipo de crisis.

En el ecosistema cripto, el miedo de fondo para cualquier ahorrista no es que un exchange sea atacado, porque eso pasa bastante más seguido en estos tiempos. El miedo es que, después del ataque, la plataforma no tenga con qué devolver la plata.

Es lo que ocurrió con FTX en 2022 y con Mt. Gox en 2014. Binance hizo al revés, absorbió con su propio balance una pérdida de más de u$s6.000 millones y siguió operando.

"Ese gesto funciona como una prueba de solvencia que ninguna auditoría puede igualar", asegura Carranza. "Ningún informe de reservas convence tanto como reponer u$s6.300 millones en dos días", agrega el experto. El usuario que vio que su saldo seguía intacto después del robo más grande de la historia tiene menos motivos para irse que antes del ataque.

Que el tema desapareciera de la conversación en pocos días confirma esa lectura. Las noticias que vinieron después, las elecciones en Estados Unidos, el dato de inflación, la crisis de Nvidia. Todos esos tópicos dominaron la agenda sin que el hackeo volviera a aparecer como factor de riesgo para la plataforma.

Binance ganó más de lo que perdió

Una mirada completa del caso obliga a señalar lo que todavía está pendiente.

Congelar fondos no es recuperarlos. La orden de Abu Dabi cubre hasta u$s6.500 millones, pero al 3 de noviembre solo se habían congelado o interceptado unos u$s2.850 millones, cerca del 45% del total. Los otros u$s3.490 millones no figuraban como inmovilizados en esa fecha.

Los u$s1.200 millones del Departamento de Justicia pueden superponerse con congelamientos anteriores, así que no se pueden sumar sin más.

Y las stablecoins se pueden bloquear porque sus emisores controlan los contratos, pero el bitcoin y el ether no tienen ese botón de congelar. Binance ya detectó cambios en los métodos de lavado, como la conversión de tokens de Solana a bitcoin.

El costo de la confianza tampoco fue cero. DefiLlama registró unos u$s12.160 millones de salidas netas en los siete días posteriores al ataque. El exchange se recuperó, pero tuvo que absorber una salida de dinero de esa magnitud.

Pero para el usuario, la conclusión es que Binance demostró que tiene espalda para responder ante un desastre y eso no tiene precio.

La decisión de reponer los fondos fue de la empresa: no una obligación legal ni un seguro, y no todas las plataformas tienen esa capacidad. En un mercado donde la confianza puede desaparecer en cuestión de horas, esa diferencia puede valer más que cualquier promesa.