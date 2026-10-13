La compañía indicó que sus activos vinculados al Tesoro de EE.UU. alcanzaron los u$s3.000 millones. Su producto USDY superó a BUIDL, de BlackRock.

El mercado de activos tokenizados ya suma u$s14.910M, reflejando una creciente competencia global por el liderazgo.

Su producto USDY con u$s2.328M supera a BUIDL de BlackRock, aunque USYC lidera en productos individuales.

Ondo Finance alcanzó u$s3.000M en bonos del Tesoro tokenizados de EE. UU., impulsando su posición en el mercado.

Ondo Finance alcanzó los u$s3.000 millones en activos del Tesoro de los Estados Unidos tokenizados, según informó la compañía.

Uno de los principales avances de Ondo Finance fue el crecimiento de USDY, cuyo valor alcanzó aproximadamente los u$s2.328 millones, por encima de BUIDL, el producto de BlackRock, que registró cerca de u$s2.204 millones.

Por su parte, OUSG, otro de los productos de Ondo, alcanzó unos u$s319 millones. La compañía también incluye ETF del Tesoro estadounidense tokenizados dentro del total de u$s3.000 millones que comunicó.

Pese a la ventaja de USDY frente a BUIDL, USYC continúa como el producto individual de mayor tamaño en la clasificación mencionada, con aproximadamente u$s2.384 millones.

Los datos citados de RWA.xyz ubican el valor total del mercado de bonos del Tesoro estadounidense tokenizados en unos u$s14.910 millones.

En ese contexto, los u$s3.000 millones informados por Ondo representan una parte relevante de la categoría.

Ondo Finance alcanzó u$s3.000M en bonos del Tesoro tokenizados de EE. UU.

El mercado de bonos tokenizados supera los USD 14.900 millones

La tokenización permite representar activos financieros mediante registros digitales en una cadena de bloques. En el caso de los bonos del Tesoro, esta tecnología se utiliza para ofrecer exposición a instrumentos de deuda pública estadounidense a través de productos digitales.

Las cifras muestran dos tendencias distintas: Ondo lidera por el valor agregado de los activos incluidos en su anuncio, mientras que USDY supera a BUIDL en la comparación individual. Sin embargo, USYC conserva el primer puesto entre los productos por separado.

El reporte no incluye una serie histórica que permita medir cuánto crecieron estos activos en un período determinado ni ofrece detalles sobre los factores que impulsaron el avance.

Por eso, las cifras reflejan el tamaño de los productos en la medición citada, pero no permiten anticipar cómo evolucionará la competencia en el mercado de activos tokenizados.

El avance de Ondo Finance refleja la competencia por ganar terreno en el mercado de activos financieros tokenizados, donde conviven plataformas especializadas y grandes administradores de fondos como BlackRock.

Aunque USDY logró superar a BUIDL en valor, la posición de USYC muestra que el liderazgo todavía depende del indicador que se tome como referencia y que la disputa por captar una mayor participación en este segmento sigue abierta.