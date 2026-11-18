En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal descendió un 1,47%. La variación de las otras divisas digitales y dólares cripto

Conoce las cotizaciones de Bitcoin y principales criptomonedas en dólares y pesos argentinos al 18 de noviembre.

El mercado cripto global suma u$s2,18 billones, con Bitcoin dominando el 59,05% y Ethereum el 10,06%.

Este miércoles, Bitcoin reportó un descenso de 1,47%, ubicándose en u$s63.828,69, con una capitalización de mercado de u$s1,28 billones, según las cotizaciones informadas por Binance.

El mercado cripto mundial reporta este miércoles 18 de noviembre una capitalización de u$s2,18 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un decrecimiento del -0,96% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 59,05%, seguido de Ethereum con un 10,06%. Las restantes monedas alcanzan un 30,89%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Según datos globales al miércoles 18 de noviembre, estos son los precios promedio en dólares de las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: u$s63.828,69 (-1,47%)

Ethereum: u$s1.789,14 (-1,40%)

BNB: u$s589,30 (-0,39%)

Ripple: u$s0,99 (1,76%)

Solana: u$s74,54 (1,30%)

Cardano: u$s0,15 (-0,71%)

Polkadot: u$s0,73 (-1,54%)

Dogecoin: u$s0,06 (0,23%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este miércoles 18 de noviembre, así cotizan en pesos las criptomonedas más importantes en las exchanges argentinas más reconocidas:

Bitcoin: $108,99 millones

Ethereum: $3,05 millones

BNB: $1,01 millones

Ripple: $1.682,05

Solana: $126.415,90

Cardano: $262,11

Polkadot: $1.238,95

Dogecoin: $101,30

Polygon: $138,88

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este miércoles 18 de noviembre las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.699,30

DAI: $1.704,80

USDC: $1.700,20

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, es la criptomoneda pionera que cambió la economía mundial. Su misión principal es ofrecer una forma descentralizada de realizar pagos sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin se basa en un mecanismo de consenso llamado "prueba de trabajo", en el que los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo energético.

Con el paso de los años, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino también como un refugio de valor, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas relacionados con la escalabilidad y el alto costo de las transacciones, la implementación de soluciones como la Lightning Network ha comenzado a mejorar estos problemas.

Bitcoin también ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas de valor, pero sigue siendo la criptomoneda más importante con un gran impacto en la industria financiera mundial.