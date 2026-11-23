Un informe del organismo detalla que la burbuja de la IA ya depende de bonos y crédito, por lo que una caída podría contagiar a fondos y Estados

Una posible corrección bursátil afectaría bonos y activos como CEDEAR tecnológicos y bitcoin, debido al alto apalancamiento de los inversores.

El organismo alerta que el gasto en infraestructura tecnológica llegará a u$s5,5 billones en 2030, inflando los ingresos mediante financiación circular.

El Banco Central Europeo advirtió que la burbuja de la IA, financiada con deuda, representa un riesgo sistémico para la estabilidad financiera europea.

El Banco Central Europeo advirtió que la burbuja de la IA, cada vez más financiada con deuda, es uno de los principales riesgos para la estabilidad financiera de Europa, una alerta que llega mientras los inversores argentinos ven caer sus CEDEAR tecnológicos y el precio de bitcoin.

El diagnóstico forma parte del Informe de Estabilidad Financiera del BCE, publicado el 18 de noviembre de 2026. "Los riesgos para la estabilidad financiera de la zona euro siguen siendo elevados, dada la persistente incertidumbre geoeconómica y la creciente exposición a la IA", afirmó Boris VujÄiÄ, vicepresidente de la entidad.

Por qué el BCE ve una burbuja de la IA en los mercados

El organismo sostiene que las cotizaciones de las empresas de inteligencia artificial descansan sobre expectativas de ganancias muy ambiciosas que no están garantizadas. El informe destaca que:

El gasto en infraestructura de las grandes tecnológicas de Estados Unidos llegaría a u$s5,5 billones hacia 2030 , lo que exigirá más emisión de deuda.

, lo que exigirá más emisión de deuda. Los hyperscalers, como se conoce a los gigantes de la nube, colocaron más de u$s200.000 millones en bonos en dólares solo en 2026.

Las salidas a bolsa vinculadas a la IA van camino a superar el pico de la burbuja puntocom medido como porción del PBI estadounidense.

La "financiación circular", con compromisos cruzados de compra y crédito entre empresas, puede inflar los ingresos esperados.

Cómo una corrección de la IA podría pasar de las acciones a los bonos

Para el BCE, como la infraestructura de IA se financia con deuda, un cambio de ánimo podría trasladar las pérdidas de las acciones al mercado de bonos.

Los más expuestos son los fondos de inversión y otras entidades no bancarias, con más apalancamiento y menos resguardos regulatorios. A eso se suma el riesgo de una revalorización brusca de los bonos soberanos europeos. En cambio, VujÄiÄ aseguró que los bancos están "bien posicionados para resistir los shocks".

El FMI y la Fed también alertan por la deuda de la inteligencia artificial

El lunes 16 de noviembre, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, dijo a la cadena CNBC que la financiación circular entre compañías de IA supera u$s1 billón y que cerca de dos tercios es deuda.

Ese mismo día, el gobernador de la Reserva Federal Michael Barr señaló que la deuda en balance de las siete mayores firmas de IA superará los u$s800.000 millones a fin de año. En su discurso sobre la IA en la Fed agregó que sus obligaciones fuera de balance superan u$s3 billones.

Qué implica la burbuja de la IA para quienes tienen CEDEAR y bitcoin

Los CEDEAR son una de las vías por las que los argentinos se exponen a la IA. En el ranking de CEDEAR más elegidos en Ualá de agosto, Nvidia ocupó el segundo lugar y el ETF de bitcoin IBIT, el séptimo.

Tras la renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia el 12 de noviembre, el CEDEAR de Nvidia acumuló una caída del 26% en 30 días. Bitcoin, que suele moverse en línea con las tecnológicas, perforó los u$s70.000 al día siguiente.

El BCE no menciona a bitcoin, pero en una corrección los activos ligados a la tecnología suelen sentirla primero.

El BCE propone cambiar las reglas de MiCA para las stablecoins

Para el BCE, MiCA, la ley europea de criptoactivos, ofrece un régimen "sólido, equilibrado y armonizado".

Aun así, para su revisión propone reemplazar los requisitos mínimos de depósitos bancarios de las stablecoins por exigencias de liquidez sobre sus activos de reserva, para reducir el contagio entre bancos y emisores.