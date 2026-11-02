La operación marcó el regreso de la empresa de Michael Saylor al mercado después de haber pausado sus compras durante la semana previa

Strategy retomó sus compras de Bitcoin, mientras Strive busca ser el segundo mayor tenedor corporativo de la criptomoneda.

Strategy y Strive adquirieron 935 Bitcoin en la primera semana de noviembre por u$s75,5 millones, impulsando sus reservas.

Strategy y Strive volvieron a ampliar sus reservas de Bitcoin en la primera semana de noviembre, aunque con compras de distinta escala.

La exMicroStrategy adquirió 811 BTC por unos u$s65,5 millones y Strive sumó 124 BTC por aproximadamente u$s10 millones; en conjunto, ambas compañías incorporaron 935 BTC por cerca de u$s75,5 millones.

Strategy retoma las compras y Strive se mete en el lote de mayores reservas de Bitcoin

La compañía presidida por Michael Saylor compró los 811 bitcoins entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre a un precio promedio de u$s80.846 por unidad, según su formulario 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 2 de noviembre.

La operación marcó el regreso de la empresa al mercado después de haber pausado sus compras durante la semana previa.

Fue la mayor compra de Strategy desde el 28 de septiembre, cuando adquirió 1.665 BTC. La compañía financió la operación mediante la venta de 1.178.552 acciones comunes Clase A bajo su programa de emisión continua, por unos u$s164 millones netos; u$s65,5 millones se destinaron a Bitcoin y u$s98,5 millones quedaron en su cuenta de efectivo en dólares.

Con la nueva compra, Strategy elevó sus tenencias a 849.327 BTC, adquiridos por un total de unos u$s64.080 millones a un costo promedio de u$s75.451 por Bitcoin. Esa posición equivale a más de 4% de la oferta máxima de 21 millones de BTC.

Strategy ya posee más del 4% de todos los Bitcoin que existirán y va por más

Strive, la empresa de tesorería en Bitcoin dirigida por Matt Cole, compró 124 BTC entre el 24 y el 30 de octubre a un promedio de u$s80.526 por unidad, incluyendo comisiones y gastos. La operación elevó sus tenencias de 43.000 a 43.124 BTC.

El desembolso fue de unos u$s10 millones y representó una desaceleración notable frente a la semana anterior, cuando Strive había comprado 6.182 BTC por más de u$s511 millones, su mayor adquisición individual hasta ese momento. Aun así, la empresa mantiene su objetivo de convertirse en el segundo mayor tenedor corporativo público de Bitcoin.

Para financiar parte de la compra, Strive utilizó por primera vez su programa de emisión continua de acciones preferentes SATS. El CEO Matt Cole explicó que la mayor parte de la operación se cubrió con efectivo disponible y que el programa SATS representó el 100% de los ingresos por emisión de la semana.

El informe de Strive también muestra que su efectivo y equivalentes bajaron de u$s504,4 millones a u$s490,4 millones entre el 23 y el 30 de octubre.

La compañía mantiene 505.000 acciones preferentes STRC de Strategy, valuadas en unos u$s50,1 millones, y 14.030.176 acciones preferentes SATA.

Strategy, por su parte, además de comprar Bitcoin, recompró cerca de 2,1 millones de acciones preferentes STRC por unos u$s208,2 millones usando su reserva en dólares.

La empresa también destinó u$s43,4 millones al pago de dividendos de acciones preferentes.