La empresa de Michael Saylor adquirió 485 BTC por u$s33,4 millones, frente a los 1.036 que había comprado la semana anterior. Los detalles

Mientras Strategy moderó, Strive aumentó sus compras, invirtiendo u$s17,5 millones en 251 BTC durante la baja del mercado.

La empresa de Michael Saylor priorizó recomprar u$s206,3 millones en acciones STRC para sostener su dividendo del 12%.

Strategy redujo un 50% sus compras de Bitcoin, adquiriendo 485 BTC por u$s33,4 millones, pese a la caída de su valor.

Strategy, la empresa que concentra la mayor tenencia corporativa de Bitcoin (BTC), redujo más de la mitad sus compras de la criptomoneda durante la última semana, pese a la caída de su cotización.

La compañía adquirió 485 BTC por u$s33,4 millones, frente a los 1.036 BTC que había comprado una semana antes por u$s81,9 millones.

La operación se realizó a un precio promedio de u$s68.887 por Bitcoin, casi 9% por debajo del costo promedio de adquisición de la empresa, que se ubica en u$s75.452.

La reducción de las compras coincidió con un período de fuertes bajas para la criptomoneda.

El domingo, Bitcoin llegó a cotizar a u$s62.006, antes de recuperar terreno y acercarse a los u$s65.000.

Por qué Strategy redujo sus compras de Bitcoin

Aunque Strategy contaba con liquidez para aumentar sus tenencias, destinó la mayor parte de los fondos obtenidos mediante la venta de nuevas acciones a otro objetivo.

La compañía emitió 2.09 millones de acciones de MSTR y recaudó u$s244,7 millones. De ese total, utilizó u$s33,4 millones para comprar Bitcoin y otros u$s206,3 millones para recomprar STRC, su acción preferente, que ofrece un dividendo del 12%.

Esta operación permite sostener la cotización de STRC, que Strategy busca mantener cerca de los u$s100. La empresa aseguró que conservará la tasa de dividendo de 12% hasta que el instrumento logre operar de manera estable alrededor de ese valor.

Según la información presentada por la compañía, durante la última semana no vendió Bitcoin.

Strive aumentó sus compras de Bitcoin durante la caída

Mientras Strategy moderó sus adquisiciones, otra empresa estadounidense tomó el camino contrario.

Se trata de Strive, que compró 251 BTC a un precio promedio de u$s69.853 por unidad, según indicó su CEO, Matt Cole, en redes sociales. La semana anterior, la compañía había adquirido apenas 29 BTC.

Strive desembolsó u$s17.5 millones en su última operación, aproximadamente la mitad de lo que gastó Strategy. Sin embargo, sus tenencias de Bitcoin representan cerca del 5% de las que acumula la empresa de Saylor.

Pese a la reducción de las adquisiciones, Michael Saylor volvió a mostrar su postura favorable a Bitcoin durante el fin de semana.

El empresario compartió un gráfico que mostraba que las tenencias de Strategy estaban valuadas en u$s55.700 millones, un 13,5% por debajo del costo total de adquisición.

Junto a la imagen, publicó "esta caída le vendría bien un poco de naranja", en referencia al color que utiliza habitualmente como símbolo de Bitcoin.

La próxima actualización de Strategy permitirá conocer si la empresa vuelve a acelerar sus compras o mantiene la prioridad sobre la recompra de sus acciones preferentes.