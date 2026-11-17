Un informe de CABASE evaluó las 24 jurisdicciones y determinó cuáles reúnen mejores condiciones para captar inversiones en infraestructura e IA

Río Negro lidera el ranking CABASE para atraer inversiones en **datacenters de IA**, valorada por energía, tributación y promoción.

La carrera global por construir infraestructura para inteligencia artificial abrió una nueva oportunidad para Argentina: captar inversiones millonarias en centros de datos, instalaciones que necesitan enormes cantidades de energía, conectividad de alta velocidad y condiciones fiscales competitivas.

En ese escenario, una provincia patagónica quedó al frente del ranking nacional de distritos con mejores condiciones para recibir estos proyectos.

Qué provincia lidera el ranking de inversiones en datacenters

Un relevamiento elaborado por la Cámara Argentina de Internet (CABASE) analizó las 24 jurisdicciones argentinas y evaluó cuáles reúnen las mejores condiciones para atraer inversiones en datacenters e infraestructura digital.

Río Negro se posicionó en el primer puesto del relevamiento con 4,25 puntos, gracias a una combinación de condiciones energéticas, tributarias y de promoción de inversiones. La provincia obtuvo la calificación máxima en esos tres componentes.

El segundo lugar quedó para la provincia de Buenos Aires, con 4,20 puntos. Su principal fortaleza está en la energía y la conectividad, dos variables en las que consiguió la máxima calificación. También presenta un desempeño destacado en disponibilidad de talento.

Neuquén ocupa el tercer puesto, con 4,10 puntos. Su perfil sobresale por la disponibilidad energética y los incentivos a la inversión, donde alcanzó la máxima puntuación, además de registrar buenos resultados en conectividad.

CABA, por su parte, suma 3,95 puntos y se destaca por su ecosistema de talento, las condiciones de promoción fiscal y la conectividad.

La Pampa (3,60 puntos) sobresale por sus condiciones energéticas y tributarias, mientras que San Luis (3,40 puntos) presenta su mejor resultado en los incentivos a la inversión y una buena calificación en conectividad.

Córdoba (3,15 puntos), en tanto, combina una máxima puntuación en promoción de inversiones con una elevada disponibilidad de talento. Santa Cruz y San Juan, ambos con 3,10 puntos, comparten un perfil favorable en materia de Ingresos Brutos y regímenes de incentivo. Santa Fe también alcanzó 3,10 puntos se destaca por sus condiciones de promoción fiscal y recursos humanos.

El informe cobra especial relevancia en momentos en que Argentina busca posicionarse como un polo regional de inteligencia artificial. La apuesta de OpenAI por desarrollar Stargate Argentina, un proyecto que contempla una inversión de hasta u$s25.000 millones y una capacidad de procesamiento de hasta 500 megawatts, puso en primer plano las ventajas energéticas y geográficas del país

Datacenters de inteligencia artificial: qué factores buscan las empresas

El relevamiento de CABASE utiliza un modelo multicriterio que contempla cinco variables para comparar el atractivo de cada jurisdicción. No todas tienen la misma importancia: la energía y la conectividad concentran el 60% de la ponderación total. La distribución es la siguiente:

Energía: 30%

Conectividad: 30%

Regímenes de promoción de inversiones: 20%

Impuesto sobre los Ingresos Brutos: 10%

Talento e investigación y desarrollo: 10%

La importancia de la energía responde a las características de los centros de datos: las instalaciones destinadas a inteligencia artificial necesitan una provisión eléctrica constante, capacidad de transporte y distribución y alternativas de contratación que permitan sostener operaciones de gran escala.

En el caso de la conectividad, el estudio considera la velocidad promedio de descarga de Internet, la penetración de banda ancha fija por cada 100 hogares y la presencia de puntos de intercambio de tráfico de Internet de CABASE.

El componente tributario compara las alícuotas de Ingresos Brutos de las distintas jurisdicciones. En este caso, el sistema asigna mejores puntuaciones a los distritos con menor carga fiscal.

Los incentivos a las inversiones también tienen un peso importante. El análisis contempla la adhesión provincial a herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento.

Por último, el talento se mide a partir del empleo registrado en software y servicios informáticos y la densidad universitaria. Se trata de una variable estratégica porque los datacenters requieren profesionales especializados para construir, administrar y mantener sus instalaciones.

En este escenario, las soluciones de infraestructura digital para centros de datos y el avance de la IA también ganan protagonismo.

Stargate Argentina: cómo influye la inversión de OpenAI en el mapa de datacenters

La posibilidad de que Argentina se convierta en un polo regional de inteligencia artificial comenzó a tomar forma con el anuncio de Stargate Argentina, la iniciativa de OpenAI junto con Sur Energy para desarrollar un centro de datos de última generación en la Patagonia.

El proyecto contempla una capacidad de hasta 500 megawatts, abastecimiento íntegramente renovable y una inversión proyectada de u$s25.000 millones. Sur Energy estará a cargo del desarrollo y financiamiento de la infraestructura, junto con un socio tecnológico y empresas energéticas, mientras que OpenAI actuará como offtaker: comprará la potencia computacional generada por la instalación.

La iniciativa se enmarca en el RIGI y busca convertir al país en un proveedor regional de capacidad de procesamiento para inteligencia artificial. La ubicación patagónica responde a una combinación de ventajas energéticas y geográficas.

La disponibilidad de recursos renovables, especialmente eólicos, y las condiciones climáticas de la región pueden contribuir a mejorar la eficiencia de las instalaciones y reducir los costos de refrigeración.

Cuántos datacenters tiene Argentina y dónde está concentrada la infraestructura

Uno de los principales desafíos que identifica el relevamiento de CABASE es la concentración geográfica de la infraestructura digital existente. Según el informe, Argentina cuenta con 15 datacenters operativos de más de un megavatio, con una potencia instalada total cercana a los 35 megawatts.

La distribución muestra una fuerte centralización en el área metropolitana: el 60% de la capacidad instalada corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y el 40% restante al Gran Buenos Aires.

Esta concentración contrasta con las posibilidades de desarrollo que presentan otras regiones. Para CABASE, una mayor federalización de la infraestructura permitiría aprovechar los recursos energéticos y las condiciones particulares de distintas provincias.

En ese sentido, el país cuenta con una ventaja importante: una red de 28 puntos de intercambio de tráfico de Internet (IXP), administrada por la cámara y distribuida desde Jujuy hasta Río Gallegos. Entre los nodos destacados aparecen IXP-BUE, en Buenos Aires, con más de 150 participantes; IXP-NQN, en Neuquén, con 28; IXP-COR, en Córdoba, con 26; IXP-RST, en Resistencia, con 20; e IXP-ROS, en Rosario, con 18 participantes.

Esta red constituye una base para ampliar la conectividad fuera del área metropolitana y facilitar el desarrollo de nuevos polos tecnológicos. La infraestructura también requiere inversiones en equipamiento y capacidad de procesamiento. En ese sentido, los desafíos de infraestructura tecnológica que enfrentan las empresas argentinas para sumar IA reflejan la dimensión de esta transformación.