El hardware más caro y la falta de data centers modernos obligan a revisar la infraestructura, desde los servidores ociosos hasta la nube contratada

El precio de los chips de memoria se duplicó en 12 meses; Argentina tiene 44 centros de datos, la mayoría con más de 20 años.

Las empresas argentinas deben optimizar su infraestructura de TI antes de invertir más en IA, debido al encarecimiento global de equipos.

Las empresas argentinas que quieren sumar inteligencia artificial tienen que exprimir la infraestructura de IT que ya tienen antes de invertir más, porque los equipos se encarecen en todo el mundo y la oferta local de centros de datos es chica y envejecida.

El golpe en los costos llega desde afuera. La demanda de los centros de datos llevó a que el precio de los chips de memoria se duplicara con creces en los últimos 12 meses, y esa suba se trasladó a servidores, almacenamiento y redes, según el último pronóstico de gasto en IT de Gartner, publicado en octubre.

La consultora proyecta que el gasto mundial en servidores, almacenamiento y redes para centros de datos crecerá 73,8% en 2026, hasta u$s879.000 millones, y otro 55,5% en 2027.

Cómo está la infraestructura de centros de datos en Argentina

El país cuenta con 44 centros de datos que brindan servicios a terceros, la mayoría construidos hace más de 20 años. Para atraer inversiones y recuperar terreno, nueve operadores, entre ellos Cirion, Claro, Personal y Skyonline, firmaron en octubre un memorando para crear la Cámara Argentina de Data Centers.

Daniel Fiorda, presidente de la nueva entidad, estimó que cada megawatt de capacidad exige una inversión de u$s16 millones. En ese contexto, los operadores locales amplían su capacidad por etapas, con diseños modulares.

Los grandes anuncios van por otro carril. La consultora estadounidense Industrial Info Resources sigue 15 proyectos por u$s46.400 millones en el país y advierte que el centro de gravedad de las inversiones se mudó a la Patagonia. Entre ellos figura Stargate, el proyecto de u$s25.000 millones que OpenAI y Sur Energy anunciaron en octubre de 2025.

Por qué la IA obliga a revisar la infraestructura de IT

Las aplicaciones de IA generativa piden más capacidad de procesamiento, justo cuando los equipos cuestan más. Con ese escenario, cada servidor que no se usa o cada contrato de nube más grande de lo necesario se paga igual.

Sobre ese desperdicio pone el foco BMC Helix, la empresa de software de gestión de IT que se separó de BMC Software y cuyo control acordó comprar el fondo Montagu, con la IA agéntica, es decir, agentes que resuelven tareas por su cuenta, como eje del negocio.

"En un contexto en el que la inteligencia artificial acelera las necesidades de procesamiento, las organizaciones deben encontrar un equilibrio entre innovación, eficiencia y control de costos", plantea Antonio Monti, vicepresidente de BMC Helix para el norte y el sur de América Latina.

Cómo ordenar la infraestructura de IT antes de invertir más

El primer paso es saber qué recursos hay y cuánto se usan. La compañía propone cinco frentes:

Inventario completo : mapear servidores, aplicaciones, bases de datos, dispositivos y cómo se conectan entre sí.

: mapear servidores, aplicaciones, bases de datos, dispositivos y cómo se conectan entre sí. Apagar lo que sobra : consolidar recursos y desactivar componentes que no aportan valor.

: consolidar recursos y desactivar componentes que no aportan valor. GPU bajo la lupa : detectar placas de procesamiento gráfico subutilizadas antes de comprar o alquilar más.

: detectar placas de procesamiento gráfico subutilizadas antes de comprar o alquilar más. Nube a medida : ajustar la capacidad contratada al uso real.

: ajustar la capacidad contratada al uso real. Monitoreo continuo: anticipar cuellos de botella y fallas antes de que afecten el servicio.

La discusión ya llega a las compañías que arman su propia infraestructura en IA en la región, donde cada dólar invertido en equipos pesa más que antes.