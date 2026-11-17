La expansión del trabajo remoto y la exportación de servicios desde América Latina impulsó a una de las billeteras en dólares más utilizadas por freelancers y desarrolladores argentinos a dar el salto hacia el segmento corporativo.
En ese contexto, la fintech GrabrFi anunció una ronda de inversión de u$s6 millones -la primera que comunica públicamente-, elevando el capital total captado a u$s11 millones tras haber superado los u$s1.000 millones en transacciones procesadas desde su lanzamiento en 2023.
La operación fue liderada por Bling Capital y contó con la participación de:
Además, se sumaron inversores ángeles de peso en Silicon Valley como Ben Silbermann (cofundador de Pinterest), Gokul Rajaram (exejecutivo de Google, Square y DoorDash) y Aarthi Ramamurthy (fundadora de Schema Ventures).
Con este desembolso, la compañía fundada por Artem Fedyaev y Daria Rebenok -creadores también del marketplace Grabr- lanzará cuentas empresariales en dólares para startups y pymes ubicadas fuera de Estados Unidos, permitiéndoles cobrar a clientes internacionales y abonar sueldos a equipos distribuidos desde una única plataforma.
¿Cuánto pesa Argentina en la operación de GrabrFi y cómo funciona la cuenta?
El crecimiento de la plataforma está estrechamente vinculado a mercados donde los profesionales buscan proteger sus ingresos en moneda dura frente a la depreciación local.
De acuerdo con datos oficiales citados en el informe de la compañía, desde comienzos de 2023 el peso argentino perdió aproximadamente un 89% de su valor frente al dólar (según el Banco Central de la República Argentina) y la naira nigeriana alrededor de un 66% (según el Banco Central de Nigeria).
En ese contexto, Argentina y Nigeria se consolidaron como los dos principales mercados globales de GrabrFi, que ya superó las 100.000 cuentas abiertas y registra fuerte expansión en México, Colombia y Brasil.
Durante 2026, el volumen total de transacciones de la fintech creció un 49% interanual, mientras que en la Argentina el monto operado avanzó un 34%.
Con un documento de identidad y un teléfono celular, los usuarios acceden a datos bancarios estadounidenses a su nombre, mantienen saldo en dólares, operan una tarjeta global y disponen de una billetera para recibir stablecoins.
Actualmente, más de 1.000 empresas estadounidenses pagan directamente a sus colaboradores mediante transferencias ACH y wire, a lo que se sumó en noviembre la posibilidad de recibir transferencias internacionales SWIFT.
"Todos los que trabajamos en GrabrFi cobramos nuestro sueldo a través de GrabrFi y utilizamos la cuenta para nuestros gastos cotidianos. Por eso, si algo no funciona, nos enteramos el día de cobro. Un desarrollador de Buenos Aires debería poder cobrar, ahorrar y gastar en dólares con la misma facilidad que la empresa de Austin que le paga", explicó Artem Fedyaev, cofundador y CEO de GrabrFi, en declaraciones a las que accedió iProUP.
¿Qué nuevos servicios lanzará con el capital recaudado?
Más allá de las cuentas corporativas para startups, la hoja de ruta de la compañía apunta a ampliar su cobertura geográfica y su oferta crediticia.
GrabrFi proyecta incorporar cuentas en euros y desarrollar opciones de crédito evaluadas a partir del historial de ingresos y gastos en dólares que cada usuario construye dentro de la aplicación, combinando infraestructura bancaria tradicional -provista por entidades reguladas como Bridge Ventures LLC- con tecnología blockchain.
"El trabajo remoto convirtió al dólar en la principal moneda para muchas personas y empresas fuera de Estados Unidos, y el resto del mundo necesita un lugar donde recibir, ahorrar y utilizar sus ingresos", sostuvo Ben Ling, socio fundador de Bling Capital.
Por su parte, Keshia Theobald-van Gent, socia de BDev Ventures, destacó el crecimiento orgánico previo al anuncio: "Mil millones de dólares en transacciones antes de anunciar una sola ronda de inversión demuestra que las personas descubrieron la plataforma, comenzaron a utilizarla y la recomendaron".