Con más de 100.000 cuentas abiertas desde 2023, la plataforma incorporará transferencias SWIFT, cuentas en euros y líneas de crédito en dólares.

La expansión del trabajo remoto y la exportación de servicios desde América Latina impulsó a una de las billeteras en dólares más utilizadas por freelancers y desarrolladores argentinos a dar el salto hacia el segmento corporativo.

En ese contexto, la fintech GrabrFi anunció una ronda de inversión de u$s6 millones -la primera que comunica públicamente-, elevando el capital total captado a u$s11 millones tras haber superado los u$s1.000 millones en transacciones procesadas desde su lanzamiento en 2023.

La operación fue liderada por Bling Capital y contó con la participación de:

BDev Ventures (fondo creado por los fundadores de BairesDev)

GC1 Ventures

Firebolt Ventures

Cambrian Ventures

TA Ventures

Además, se sumaron inversores ángeles de peso en Silicon Valley como Ben Silbermann (cofundador de Pinterest), Gokul Rajaram (exejecutivo de Google, Square y DoorDash) y Aarthi Ramamurthy (fundadora de Schema Ventures).

Con este desembolso, la compañía fundada por Artem Fedyaev y Daria Rebenok -creadores también del marketplace Grabr- lanzará cuentas empresariales en dólares para startups y pymes ubicadas fuera de Estados Unidos, permitiéndoles cobrar a clientes internacionales y abonar sueldos a equipos distribuidos desde una única plataforma.

¿Cuánto pesa Argentina en la operación de GrabrFi y cómo funciona la cuenta?

El crecimiento de la plataforma está estrechamente vinculado a mercados donde los profesionales buscan proteger sus ingresos en moneda dura frente a la depreciación local.

De acuerdo con datos oficiales citados en el informe de la compañía, desde comienzos de 2023 el peso argentino perdió aproximadamente un 89% de su valor frente al dólar (según el Banco Central de la República Argentina) y la naira nigeriana alrededor de un 66% (según el Banco Central de Nigeria).

En ese contexto, Argentina y Nigeria se consolidaron como los dos principales mercados globales de GrabrFi, que ya superó las 100.000 cuentas abiertas y registra fuerte expansión en México, Colombia y Brasil.

Durante 2026, el volumen total de transacciones de la fintech creció un 49% interanual, mientras que en la Argentina el monto operado avanzó un 34%.

Con un documento de identidad y un teléfono celular, los usuarios acceden a datos bancarios estadounidenses a su nombre, mantienen saldo en dólares, operan una tarjeta global y disponen de una billetera para recibir stablecoins.

Actualmente, más de 1.000 empresas estadounidenses pagan directamente a sus colaboradores mediante transferencias ACH y wire, a lo que se sumó en noviembre la posibilidad de recibir transferencias internacionales SWIFT.

"Todos los que trabajamos en GrabrFi cobramos nuestro sueldo a través de GrabrFi y utilizamos la cuenta para nuestros gastos cotidianos. Por eso, si algo no funciona, nos enteramos el día de cobro. Un desarrollador de Buenos Aires debería poder cobrar, ahorrar y gastar en dólares con la misma facilidad que la empresa de Austin que le paga", explicó Artem Fedyaev, cofundador y CEO de GrabrFi, en declaraciones a las que accedió iProUP.

¿Qué nuevos servicios lanzará con el capital recaudado?

Más allá de las cuentas corporativas para startups, la hoja de ruta de la compañía apunta a ampliar su cobertura geográfica y su oferta crediticia.

GrabrFi proyecta incorporar cuentas en euros y desarrollar opciones de crédito evaluadas a partir del historial de ingresos y gastos en dólares que cada usuario construye dentro de la aplicación, combinando infraestructura bancaria tradicional -provista por entidades reguladas como Bridge Ventures LLC- con tecnología blockchain.

"El trabajo remoto convirtió al dólar en la principal moneda para muchas personas y empresas fuera de Estados Unidos, y el resto del mundo necesita un lugar donde recibir, ahorrar y utilizar sus ingresos", sostuvo Ben Ling, socio fundador de Bling Capital.

Por su parte, Keshia Theobald-van Gent, socia de BDev Ventures, destacó el crecimiento orgánico previo al anuncio: "Mil millones de dólares en transacciones antes de anunciar una sola ronda de inversión demuestra que las personas descubrieron la plataforma, comenzaron a utilizarla y la recomendaron".