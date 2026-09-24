La fintech pretende que los usuarios puedan usar en su vida cotidiana el dinero que cobran desde el exterior, sin tener que moverlo entre distintas apps

Los usuarios usan saldo en dólares para pagar localmente con QR/Pix en Argentina y Brasil, evitando conversiones.

GrabrFi lanza Cuenta Global, unificando finanzas y pagos locales como QR/Pix con saldo en dólares y acceso global.

Recibir, mantener, mover, gastar dólares a nivel global, y usar al mismo tiempo medios de pago locales como QR en la Argentina y Pix en Brasil, son los objetivos de Cuenta Global, la nueva propuesta de la fintech GrabrFi.

Esta nueva cuenta única internacional pensada para usar a nivel local pretende que la vida financiera de las personas sea cada vez más global, más rápida y sin complicaciones.

En un informe al que accedió iProUP, la firma destacó que las personas hoy "cobran de empresas del exterior, trabajan con clientes internacionales, ahorran en dólares, viajan, envían dinero entre países y gastan en distintas monedas, pero en la vida cotidiana, se siguen usando cuentas locales para pagar el alquiler, hacer las compras, tomar un café o pagar en un comercio del barrio".

Con Cuenta Global, la fintech pretende unir esas dos realidades con sus nuevas cuentas globales, y mediante una única cuenta conectar a los usuarios con el sistema financiero global.

GrabrFi, que ya es utilizada por más de 250.000 personas en todo el mundo, procesó cerca de u$s1.000 millones en transacciones hasta la fecha.

Entre sus usuarios se encuentran miles de freelancers y trabajadores remotos de América Latina que utilizan GrabrFi para recibir y administrar ingresos provenientes de clientes y plataformas internacionales.

Más diferenciales de Cuenta Global, la nueva apuesta de GrabrFi

Artem Fedyaev, CEO y cofundador de GrabrFi, destacó que "queríamos cerrar el círculo financiero; los dólares que ganás trabajando para una empresa de Estados Unidos no deberían convertirse en otro tipo de dinero cuando querés usarlos para tomar un café en Buenos Aires; deberían servirte donde los necesites, desde una misma cuenta"

Con Cuenta Global los usuarios pueden recibir su sueldo y otros pagos internacionales usando los datos de su propia cuenta y número de ruta bancaria en los Estados Unidos, así como mediante redes blockchain compatibles.

Además, permite:

mantener sus fondos en dólares y verlos crecer

enviar dinero a nivel local o internacional

mover fondos entre distintas redes financieras

realizar compras en todo el mundo con una tarjeta Visa emitida en Estados Unidos

pagar localmente mediante QR o Pix

retirar sus fondos en moneda local, sin necesidad de mover el dinero entre distintas aplicaciones

Además, durante los próximos meses se incorporarán nuevas opciones bancarias que ampliarán aún más las formas en que los usuarios pueden recibir y mover su dinero.

En la Argentina y Perú, por ejemplo, los usuarios pueden pagar con QR directamente desde GrabrFi, al utilizar su saldo en dólares para abonar en comercios locales sin necesidad de convertir previamente sus fondos a pesos.

En Brasil, en tanto, pueden utilizar Pix, el sistema de pagos instantáneos ampliamente adoptado en el país, simplemente escaneando el código QR del comercio.

GrabrFi lanza Cuenta Global, para unificar tu dinero en una cuenta (Fuente: Imagen creada con IA)

Cómo es la infraestructura que sostiene a este tipo de cuentas

La infraestructura está diseñada para operar a través de múltiples redes bancarias y blockchain, y ofrecer a los usuarios flexibilidad para recibir, mover y retirar sus fondos.

GrabrFi también trabaja en la ampliación de su red de socios bancarios, con nuevas incorporaciones previstas próximamente, para acompañar el creciente volumen de actividad financiera internacional que se realiza a través de la plataforma.

La experiencia se complementa con una nueva tarjeta Visa emitida en los Estados Unidos, disponible en 16 países de América Latina y otros mercados, entre ellos:

Estados Unidos

República Dominicana

Ghana

Nigeria

Los usuarios pueden acceder de manera gratuita a una versión virtual de la tarjeta apenas abren su cuenta y solicitar también una tarjeta física.

Ambas pueden utilizarse en todo el mundo donde Visa sea aceptada, además de integrarse con Apple Pay y Google Pay.

Al pagar directamente desde su saldo en dólares, los usuarios pueden gastar sin necesidad de convertir previamente sus fondos a moneda local, algo que permite ahorrar tiempo y dinero.

Cómo podrán usar su dinero los usuarios con Cuenta Global

Los usuarios podrán usar el mismo saldo en el que reciben un pago internacional para pagar una compra local con QR sin comisiones, realizar una compra global con tarjeta sin cargos en consumos en dólares, transferir dinero a otro usuario de GrabrFi de manera instantánea y gratuita, o retirar fondos en moneda local, y convertirlos recién en el momento que el usuario elija y al tipo de cambio que muestra la aplicación antes de confirmar la operación.

GrabrFi precisó que la Cuenta Global no tendrá costo mensual y subrayó que ampliará las alternativas para que los usuarios puedan hacer crecer sus saldos, al incluir nuevas oportunidades para generar ganancias sobre fondos elegibles, sujetas a las condiciones de mercado y a los términos aplicables.

"El dinero de las personas ya es global. Sus productos financieros todavía están fragmentados. Creemos que el próximo paso es una cuenta que les dé acceso a una infraestructura financiera global sin obligarlas a renunciar a las formas locales en las que viven y gastan todos los días", agrega Fedyaev.

Cuenta Global ya está disponible para personas con documentos de identidad emitidos en más de 25 países, entre ellos la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay, España e Italia, sin necesidad de contar con residencia en los Estados Unidos.