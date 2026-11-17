Sumar tarjetas de crédito, transferencias inmediatas y billeteras digitales en una tienda online o plataforma de suscripciones suele ser el primer paso para ampliar ventas, pero a medida que una empresa escala esa diversidad puede convertirse en un cuello de botella operativo. Cada procesador incorpora sus propias reglas, reportes y márgenes de error, transformando la gestión cotidiana de los cobros en un desafío técnico y financiero.

En ese escenario gana terreno la orquestación de pagos, una capa tecnológica que conecta a múltiples proveedores dentro de una única arquitectura para coordinar el recorrido de cada transacción, activar rutas de respaldo ante caídas del sistema y facilitar la incorporación de nuevos medios sin reconstruir toda la plataforma.

Sobre esa demanda se apoya la expansión de Rebill, la fintech fundada en 2020 que en octubre de 2026 anunció una ronda pre-Serie A de u$s5,4 millones con la que superó los u$s9 millones de financiamiento acumulado. La operación contó con la participación del emprendedor tecnológico argentino Guillermo Rauch, fundador y CEO de Vercel, junto con un ejecutivo de SpaceX que ingresó a título personal.

Cómo la infraestructura técnica de pagos impacta en las ventas reales

La relación entre la calidad técnica del proceso de cobro y los ingresos efectivos de una compañía quedó reflejada en mediciones recientes del sector.

De acuerdo con una investigación de PYMNTS Intelligence y Spreedly publicada en julio de 2026 —elaborada en marzo sobre 110 empresas radicadas en Estados Unidos con ingresos anuales iguales o superiores a los u$s10 millones—, el desempeño comercial varía drásticamente según la madurez tecnológica del checkout. El informe evaluó cinco capacidades clave: el enrutamiento dinámico automatizado, la actualización frecuente de reglas, el procesamiento alternativo ante fallas, el control interno de credenciales tokenizadas y la facilidad para sumar métodos de pago.

Entre las compañías de la muestra que reunían las cinco herramientas, el 78% informó mejoras de al menos un 2% en la finalización de compras, frente a apenas el 7% de aquellas que solo contaban con una o dos capacidades instaladas.

A la tasa de aprobación se suma el desafío de la conciliación contable. Cuando un pago figura aprobado en un procesador pero una devolución se registra en otro sin identificadores consistentes, los equipos administrativos terminan absorbiendo tareas manuales. En febrero de 2026, el Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado del Banco de Pagos Internacionales (BIS) actualizó sus orientaciones armonizadas para el estándar ISO 20022 en pagos transfronterizos, justamente con el objetivo de mejorar la calidad de los datos que viajan junto a cada operación.

El desafío de cobrar en América Latina y la estrategia de Rebill

Para las compañías estadounidenses que desembarcan en América Latina, o para empresas de Argentina, México y Colombia que venden en varios mercados vecinos, las diferencias exceden el tipo de cambio.

"América Latina puede verse como un solo mercado desde afuera, pero en pagos sigue siendo profundamente local. Cada país tiene su propia infraestructura, sus métodos preferidos y dinámicas distintas. Nuestra tarea es absorber esa complejidad para que las empresas puedan concentrarse en crecer", explica Francisco Andrés León, cofundador y Chief Strategy Officer de Rebill.

Esa fragmentación fue diagnosticada también en marzo de 2026 en la serie BIS Papers del Banco de Pagos Internacionales, que señaló la limitada interoperabilidad y las diferencias institucionales entre países como los principales obstáculos de los pagos transfronterizos, recomendando armonización de estándares y mejoras en cumplimiento normativo.

Con operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Estados Unidos, Rebill destinará el nuevo capital a profundizar su presencia en estos mercados, sumar clientes de mayor escala y ampliar su oferta de servicios financieros. "Esta inversión nos permite llevar esa simplicidad a más mercados y a empresas cada vez más grandes, y acompañarlas más allá del cobro: también en cómo administran y mueven su dinero", afirmó Nahuel Candia, fundador y CEO de la compañía, al detallar la estrategia detrás de la ronda.