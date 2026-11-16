La corrección del mercado despierta el interés de quienes buscan comprar BTC, pero también genera preocupación entre quienes ya tienen criptomonedas

Para nuevos inversores en criptomonedas, se sugiere realizar compras escalonadas y destinar capital a largo plazo.

Gabriel Campa de ikigii by Towerbank alerta que decisiones impulsivas pueden llevar a vender en un momento desfavorable.

Ante la caída del precio de bitcoin, expertos recomiendan revisar el horizonte de inversión, liquidez y tolerancia al riesgo.

La caída del precio de Bitcoin (BTC) y de otros activos financieros en las últimas semanas reavivó las dudas entre los inversores sobre qué hacer con sus tenencias.

Mientras algunos evalúan vender para evitar mayores pérdidas, otros ven una oportunidad para comprar a precios más bajos. Sin embargo, especialistas recomendaron que antes de tomar una decisión se debe:

revisar el horizonte de inversión

revisar la necesidad de liquidez

ver nivel de tolerancia al riesgo

"Una caída despierta tanto el impulso de vender por precaución en algunos como el de comprar barato en otros, lo que puede llevar a decisiones apresuradas", indicó Gabriel Campa, Head de Digital Assets de ikigii by Towerbank International Inc.

En este contexto, uno de los principales riesgos es tomar decisiones impulsivas. Una baja pronunciada puede generar temor a perder más dinero y llevar a vender en un momento desfavorable.

¿Es buen momento para comprar Bitcoin?

Para ya quienes poseen bitcoin, lo primero que hay que analizar es si siguen vigentes los motivos por el cual se decide invertir. Además, se debe considerar cuándo necesitarán ese dinero y cuánto riesgo están dispuestos a asumir.

Quienes tienen una estrategia de largo plazo pueden atravesar las correcciones sin modificar sus posiciones, siempre que sus objetivos no hayan cambiado. En cambio, si necesitan liquidez o alcanzaron un precio de salida definido previamente, vender puede ser parte del plan.

Gabriel Campa, Head de Digital Assets de ikigii by Towerbank International Inc.

"Si el plan con el que se invirtió sigue vigente y no hay una necesidad de liquidez, mantener la posición puede ser la opción más coherente", sostiene Campa.

Para quienes buscan ingresar al mercado, una caída puede representar una oportunidad, aunque no garantiza que el precio haya llegado a su piso.

Una alternativa es realizar compras escalonadas: en lugar de invertir todo el dinero de una vez, distribuir el capital en operaciones periódicas. Así se evita concentrar la inversión en un único precio, aunque no desaparece el riesgo de nuevas pérdidas.

También es importante definir qué proporción de los ahorros se destinará a BTC y utilizar dinero que no se necesite en el corto plazo.

Bitcoin y el límite de 21 millones de unidades

Las bajas de cotización no modifican las reglas de emisión de bitcoin. El protocolo establece un máximo de 21 millones de unidades y reduce cada cuatro años la recompensa que reciben los mineros mediante el mecanismo conocido como halving.

El próximo evento está previsto para 2028 y reducirá nuevamente la emisión de nuevos BTC. Se estima que el proceso de minado finalizará alrededor de 2140.

Aunque la oferta limitada es uno de los argumentos de quienes consideran a bitcoin una reserva de valor, no garantiza subas en su cotización.

Otra alternativa para quienes necesitan dinero es utilizar sus BTC como garantía para solicitar un préstamo. De esta manera, pueden acceder a dólares sin desprenderse de sus criptomonedas.

Sin embargo, si el precio de bitcoin cae, el valor de la garantía también disminuye y el prestamista podría exigir que se incorporen más activos. Por eso, antes de recurrir a esta opción, es importante revisar las tasas, los requisitos y las condiciones del crédito.