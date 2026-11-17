El ejecutivo sostiene que la adopción institucional cripto en Wall Street marcará el próximo ciclo, pero Bitcoin ya acumula seis semanas en baja

Bitcoin cayó a u$s62.006 y los ETF registraron salidas, vinculando al mercado cripto con las tasas de la Fed.

Coinbase aprobó un banco fiduciario y Jane Street elevó su inversión en Bitcoin, mostrando el avance de Wall Street.

El CEO de Bitwise, Hunter Horsley, anticipa que la adopción institucional cripto será el gran motor del mercado en 2027.

La adopción institucional cripto será el gran motor del mercado en 2027, según anticipó Hunter Horsley, CEO de la gestora estadounidense Bitwise, en plena corrección de Bitcoin.

El ejecutivo lo planteó el pasado sábado 14 de noviembre en un posteo en la red social X, donde resumió el año con una frase: "La historia de 2026 habrá sido que todas las instituciones financieras se sumaron al equipo cripto".

No dio cifras ni precios objetivo, pero su mirada pesa porque Bitwise emite uno de los ETF de Bitcoin al contado que cotizan en Estados Unidos desde enero de 2024. Al mismo tiempo, su negocio depende de esa misma demanda.

Qué datos sostienen la adopción institucional de cripto

Para respaldar su pronóstico de 2027, el CEO de Bitwise citó la encuesta Modern Wealth 2026 de Charles Schwab, el bróker estadounidense. El relevamiento que publicó la entidad el 7 de octubre se hizo con Logica Research entre 2.000 estadounidenses y muestra que:

6 de cada 10 inversores cripto planean sumar posiciones en los próximos 12 meses. Entre quienes tienen ETF la proporción es de 56% y entre quienes tienen acciones, de 52%.

en los próximos 12 meses. Entre quienes tienen ETF la proporción es de 56% y entre quienes tienen acciones, de 52%. El 47% de los inversores ya tiene criptomonedas . Entre los millennials que las poseen, el 64% piensa comprar más.

. Entre los millennials que las poseen, el 64% piensa comprar más. El 52% de quienes conocen el activo lo considera de alto riesgo, la proporción más alta del relevamiento.

"La historia más importante es que las criptomonedas se ven cada vez más como un complemento de las inversiones tradicionales", señaló Joe Vietri, jefe de Activos Digitales de Schwab.

Coinbase y Jane Street, las señales de Wall Street

En Estados Unidos, el desembarco de Wall Street en el mercado cripto avanza por la vía regulatoria. Coinbase obtuvo la aprobación final de la OCC, el regulador bancario federal, para operar Coinbase National Trust Company. Se trata de un banco fiduciario vigente desde el 6 de noviembre, según anunció el exchange.

La licencia cubre la custodia de criptoactivos para clientes institucionales, sin depósitos minoristas. Con ella, Coinbase pasa a ser la tercera firma cripto que la consigue en 2026, después de Circle y Ripple.

En paralelo, el formulario 13F de Jane Street que se presentó ante la SEC el 12 de noviembre muestra que la firma de trading elevó 53,8% su posición en Strategy, la mayor tenedora corporativa de Bitcoin. Al 30 de septiembre tenía 4.119.097 acciones. Como Jane Street es creador de mercado, parte de esa tenencia puede funcionar como cobertura.

Por qué Bitcoin cae pese a la adopción institucional

El optimismo de Bitwise choca con la pizarra del mercado cripto. Bitcoin tocó un mínimo de u$s62.006 el domingo 15 de noviembre. Además, se encamina a cerrar dos años seguidos en baja: al 13 de noviembre perdía 15,65% en 2026.

Los propios vehículos institucionales empujaron la caída. Los ETF de Bitcoin al contado sumaron salidas netas por cerca de u$s1.490 millones entre el 5 y el 12 de noviembre.

La lectura es que, con más Wall Street adentro, las criptomonedas reaccionan cada vez más a las tasas de la Reserva Federal y a las acciones tecnológicas, como cualquier activo de riesgo.