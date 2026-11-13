En las últimas 24 horas, la segunda cripto más popular aumentó 3,70%. Cómo variaron de otras monedas digitales y dólares cripto

Su ecosistema impulsó la tokenización (NFTs, stablecoins) y la creación de redes como BNB, sentando las bases de la Web3.

Lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, Ethereum revolucionó la blockchain con contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas.

Ethereum cotiza a u$s1.929,40 y acumula una capitalización de u$s235.803 millones, con 10,19% del mercado cripto.

Este viernes, Ethereum, logró una capitalización de u$s235.803,36 millones, tras experimentar un alza de 3,70% en las últimas 24 horas, operando a u$s1.929,40 en la plataforma de Binance.

Las criptomonedas suman este viernes 13 de noviembre una capitalización global de u$s2,32 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 40.198 monedas.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un -2,93% en el último día. Bitcoin lidera con un 59,62% de dominancia, seguido por Ethereum con el 10,19%. Las otras monedas digitales agruparon el 30,19% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, viernes 13 de noviembre, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s68.627,02 (-3,96%)

Ethereum: u$s1.929,40 (-3,70%)

BNB: u$s632,45 (-3,07%)

Ripple: u$s1,02 (-0,65%)

Solana: u$s79,69 (-1,99%)

Cardano: u$s0,17 (0,93%)

Polkadot: u$s0,83 (0,40%)

Dogecoin: u$s0,07 (-0,48%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este viernes 13 de noviembre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $117,36 millones

Ethereum: $3,24 millones

BNB: $1,06 millones

Ripple: $1.706,97

Solana: $133.698,40

Cardano: $287,26

Polkadot: $1.390,76

Dogecoin: $109,10

Polygon: $145,96

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este viernes 13 de noviembre las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.671,70

DAI: $1.679,22

USDC: $1.672,50

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, revolucionó el panorama de las criptomonedas.

Mientras Bitcoin mostró el potencial de la blockchain para la descentralización monetaria, Ethereum expandió las posibilidades al permitir la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps).

A través de contratos inteligentes, Ethereum no solo permitió la ejecución de transacciones sin necesidad de intermediarios, sino que también creó un ecosistema capaz de albergar distintas aplicaciones, desde sistemas financieros hasta sectores como la salud y la logística.

En 2014, Ethereum llevó a cabo un exitoso crowdfunding que permitió su lanzamiento oficial junto a su criptomoneda, Ether (ETH). Estos contratos inteligentes se convirtieron en la base del funcionamiento de la red, permitiendo realizar acuerdos automáticamente sin intervención humana, lo que trae consigo una mayor seguridad y eficiencia.

Ethereum también fue pionero en la tokenización, abriendo las puertas a nuevos tipos de activos digitales, como las stablecoins y los NFT (tokens no fungibles).

Esta capacidad de crear y gestionar tokens representativos de valor, propiedad o derechos ha transformado mercados como el arte digital y el coleccionismo.

Con la Ethereum Virtual Machine (EVM), se permitió la creación de blockchains independientes que replican su estructura, como BNB o Avalanche.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync fueron desarrolladas para optimizar las transacciones y reducir la congestión en la red principal, interactuando con Ethereum para mejorar su escalabilidad.

Finalmente, Ethereum introdujo la idea de la Web3, una Internet descentralizada que busca recuperar la privacidad, autonomía y control por parte de los usuarios.

Este nuevo modelo de Internet está basado en principios de transparencia, descentralización y la eliminación de intermediarios, como gobiernos y empresas, ofreciendo así una red más segura y equitativa para todos.