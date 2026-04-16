La operación forma parte de una serie de transacciones que buscan liberar activos bloqueados y destinarlos a los reembolsos de los usuarios afectados

Alameda Research, la empresa matriz del ya extinto FTX, transfirió u$s16 millones en tokens Solana (SOL) como parte de los movimientos vinculados al proceso de reestructuración de la exchange y el eventual pago a acreedores.

La operación forma parte de una serie de transacciones que se vienen gestando desde 2025 y que buscan liberar activos bloqueados y destinarlos a los reembolsos.

FTX prepara un nuevo pago a acreedores y transfiere fortuna en Solana

De acuerdo con datos on-chain recopilados por Arkham Intelligence, Alameda desestakeó los tokens SOL antes de transferirlos a una dirección previamente asociada a los esfuerzos de distribución de activos.

La operación reproduce el patrón observado en los últimos meses: activos desbloqueados que terminan en monederos vinculados a los pagos a acreedores.

Aunque no hay confirmación oficial de que esta remesa se repartirá de inmediato, la repetición del proceso apunta a un esquema de pagos planificado más que a una transferencia aislada.

La quiebra de FTX en noviembre de 2022 dejó un agujero financiero de miles de millones de dólares y desencadenó uno de los mayores procesos de reestructuración en la historia del sector cripto.

FTX transfiere u$s16 millones en Solana (SOL) para concretar un nuevo pago a los acreedores

Alameda Research, brazo de trading del grupo, quedó en el centro de las investigaciones por el uso indebido de fondos de clientes. Desde entonces, los administradores de la bancarrota buscaron recuperar activos para destinarlos a los acreedores, incluyendo grandes tenencias en Solana, un proyecto que había recibido fuerte respaldo de FTX.

A pesar de la transferencia de u$s16 millones en SOL, Alameda aún mantiene una posición significativa en este activo: cerca de 3,5 millones de tokens, valorados en unos u$s294 millones al precio actual.

En marzo pasado, la firma ya había realizado un retiro similar por un valor de u$s17 millones, consolidando una tendencia de movimientos mensuales que buscan dotar de liquidez al fondo de reparación sin generar un impacto desmedido en la cotización del activo.

Al trasladar los fondos a una billetera específica de distribución, la administración judicial liderada por John J. Ray III busca agrupar los recursos necesarios para avanzar sobre los u$s5.100 millones que todavía se adeudan en concepto de reclamos de capital.

Esto convierte a Solana en uno de los pilares de la estrategia de recuperación de fondos, junto con otras criptomonedas y participaciones en proyectos vinculados al ecosistema blockchain.

La estrategia de liquidar activos de manera escalonada busca minimizar el impacto en el mercado de Solana y garantizar que los fondos se distribuyan de forma ordenada.