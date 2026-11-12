En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal retrocedió 2,61%. Cómo evolucionaron otras monedas digitales y dólares cripto

Bitcoin mantiene el 60,28% de participación en el mercado cripto global, consolidándose como la moneda más relevante desde su creación en 2009.

El mercado global de criptomonedas cayó un 2,70% este jueves, alcanzando una capitalización de u$s2,39 billones con 40.189 monedas.

Este jueves, Bitcoin, la criptomoneda más importante, experimentó un retroceso de 2,61% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s71.930,56, con un mercado circulante equivalente a u$s1,45 billones, según Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,39 billones de capitalización este jueves 12 de noviembre, con 40.189 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un retroceso del -2,70% en el último día. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 60,28%, mientras que Ethereum posee un 10,28%, y las otras monedas sumaron el 29,44%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, los precios promedio en dólares de las criptomonedas principales para el jueves 12 de noviembre son los siguientes:

Bitcoin: u$s71.930,56 (-2,61%)

Ethereum: u$s2.024,41 (-2,07%)

BNB: u$s655,35 (-4,18%)

Ripple: u$s1,03 (-3,95%)

Solana: u$s81,89 (-3,32%)

Cardano: u$s0,17 (-4,07%)

Polkadot: u$s0,83 (-3,84%)

Dogecoin: u$s0,07 (-4,78%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este jueves 12 de noviembre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $119,57 millones

Ethereum: $3,35 millones

BNB: $1,09 millones

Ripple: $1.714,40

Solana: $135.980,40

Cardano: $284,24

Polkadot: $1.380,76

Dogecoin: $109,29

Polygon: $142,19

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este jueves 12 de noviembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.665,20

DAI: $1.674,39

USDC: $1.666,70

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que ha revolucionado la forma en que realizamos transacciones financieras. Su objetivo es ofrecer una alternativa descentralizada sin la necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones realizando complejos cálculos matemáticos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque también implica un gran consumo de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino como un refugio de valor, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas relacionados con la escalabilidad y los costos de transacción, se han implementado soluciones como la Lightning Network para mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha sido criticada por su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas en el valor, pero sigue siendo la criptomoneda más relevante con un impacto significativo en el sistema financiero global.