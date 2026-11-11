La plataforma creada junto con ICE ofrecerá acciones tokenizadas y ETF. Los usuarios podrán operar incluso durante los fines de semana y feriados

La iniciativa se apoya en una exención regulatoria de la SEC de EE. UU. que impulsa la integración blockchain en los mercados de capitales.

La plataforma OKXICE ofrecerá inicialmente más de 70 activos, incluyendo acciones de Coinbase y Robinhood, operando sin horarios.

OKX lanza en EE. UU. con ICE un mercado 24/7 de acciones tokenizadas para conectar finanzas tradicionales y la infraestructura cripto.

OKX, la exchange de criptomonedas, lanzará un mercado de acciones tokenizadas que permitirá operar las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La plataforma, desarrollada junto con Intercontinental Exchange (ICE), ofrecerá inicialmente más de 70 activos, entre acciones de empresas como:

Coinbase

Circle y Robinhood

Fondos cotizados (ETF)

El proyecto funcionará a través de una empresa conjunta denominada OKXICE y buscará conectar los mercados financieros tradicionales con la infraestructura de las criptomonedas.

De esta manera, los usuarios elegibles podrán comprar y vender representaciones digitales de acciones sin depender de los horarios habituales de Wall Street.

La iniciativa llega en un contexto de mayor apertura regulatoria en Estados Unidos hacia la tokenización de activos financieros.

Sin embargo, también enfrenta resistencia de grandes compañías que no quieren que sus acciones sean incorporadas a este tipo de plataformas.

OKX lanza mercado de acciones tokenizadas que permitirá operar 24/7

El catálogo inicial de OKXICE TSV incluirá más de 70 activos digitales vinculados a empresas y productos financieros tradicionales, entre las que se encuentran:

Coinbase

Circle

Robinhood

BitGo

Better.com

Securitize

Strategy

A diferencia de las bolsas tradicionales, que tienen horarios establecidos de apertura y cierre, el nuevo mercado permitirá operar de manera continua.

Esto significa que los usuarios podrán negociar estos activos incluso durante los fines de semana y los feriados.

Cómo funcionarán las acciones tokenizadas de OKX

La plataforma utilizará tecnología blockchain para representar digitalmente acciones de empresas tradicionales. La infraestructura de tokenización estará a cargo de Securitize, que garantizará que cada token tenga un respaldo equivalente a una acción subyacente.

Según el esquema presentado, estos activos conservarán derechos económicos y corporativos asociados a las acciones originales, como dividendos, derechos de voto y participación en decisiones empresariales.

Las operaciones se ejecutarán mediante pools de liquidez de creadores de mercado automatizados (AMM), basados en Uniswap v4 y desplegados en X Layer, la red de segunda capa de Ethereum desarrollada por OKX.

Además, los usuarios podrán mantener sus activos en billeteras de autocustodia, sin depender exclusivamente de una cuenta dentro del exchange.

Para acceder al servicio, los clientes de OKX en Estados Unidos deberán activar una billetera CeDeFi, un modelo que combina servicios de plataformas centralizadas con operaciones descentralizadas.

También tendrán que completar los controles de identidad y cumplir con los requisitos de elegibilidad geográfica.

La SEC abrió la puerta a las acciones tokenizadas

El lanzamiento de OKX se apoya en los cambios regulatorios impulsados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

El 17 de septiembre de 2026, el organismo otorgó una exención temporal denominada Innovation Exemption, que habilita determinadas operaciones con acciones tokenizadas de empresas que cotizan en el Sistema Nacional de Mercados estadounidense.

La medida forma parte de Project Crypto, una iniciativa que busca impulsar la integración de tecnologías blockchain en los mercados de capitales.

Desde OKXICE, su copresidente Andrew Cuomo destacó la oportunidad que representa este escenario para el mercado estadounidense y sostuvo que los cambios regulatorios permitirán avanzar hacia una nueva etapa de las finanzas.