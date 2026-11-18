El euro digital apunta a una primera emisión en 2029, pero el BCE aclaró que eso depende de que la Unión Europea apruebe su ley antes de fin de año

El Banco Central Europeo avanza con un piloto técnico del euro digital en 2027, aunque el futuro de su emisión legal depende de la UE.

Piero Cipollone del BCE instó a la UE a cerrar negociaciones en 2026 para el marco legal, evitando dependencia de pagos extranjeros.

El lanzamiento del euro digital, previsto para 2029, podría retrasarse si la Unión Europea no aprueba su marco legal antes de fines de 2026.

El lanzamiento del euro digital, previsto para 2029, podría postergarse si la Unión Europea no aprueba su marco legal antes de fin de año. Así lo advirtió Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE).

El funcionario pidió a los legisladores cerrar en 2026 las negociaciones del Paquete de la moneda única, que incluye el curso legal del efectivo y la ley del euro digital.

En su intervención ante el Parlamento Europeo del 10 de noviembre, señaló que "un retraso en la adopción podría posponer la introducción del euro digital".

Según Cipollone, una demora también prolongaría la dependencia de Europa de proveedores de pago extranjeros, el problema que el proyecto busca resolver.

Por qué el euro digital depende de la ley europea

El calendario del euro digital está atado a una condición política desde el inicio. En una entrevista publicada por el BCE en julio, Cipollone explicó que la entidad apunta a estar lista para una primera emisión en 2029, siempre que la ley se apruebe a fines de 2026. Si eso se atrasa, aclaró, se revisará el calendario y no el proyecto.

El recorrido legislativo avanzó, pero no terminó:

El Consejo de la UE fijó su posición en diciembre de 2025

El Parlamento Europeo aprobó la suya el 9 de julio de 2026, con 416 votos a favor, 169 en contra y 22 abstenciones

Desde entonces, Parlamento, Consejo y Comisión negocian el texto final en trílogos, todavía sin acuerdo

El BCE había propuesto una fecha simbólica para cerrar el debate: el 1 de enero de 2027, cuando se cumplen 25 años de la llegada de los billetes y monedas en euros. Aun con la ley aprobada, la decisión de emitir quedará en manos del Consejo de Gobierno del BCE.

Cómo será el piloto del euro digital en 2027

Mientras se discute la ley, el BCE avanza con la parte técnica del euro digital. El piloto comenzará en el segundo semestre de 2027 y durará 12 meses, con una versión de prueba sin curso legal.

Participarán empleados del Eurosistema, comercios seleccionados y los 36 proveedores de pago elegidos en julio entre más de 50 candidatos. La convocatoria para comercios online y móviles se abrió en septiembre y la selección final se conocerá a comienzos de 2027.

Las pruebas incluirán pagos entre personas, compras en comercios y operaciones online. Cipollone sostuvo además que el mercado prefiere un despliegue gradual y valoró que los legisladores busquen darle respaldo jurídico.

Qué busca Europa con el euro digital frente a las tarjetas y las stablecoins

El euro digital es la apuesta del BCE para que el dinero público no quede relegado en los pagos digitales. Según el organismo, casi dos tercios de las operaciones con tarjeta en la zona euro pasan por empresas no europeas y 13 países de la región dependen por completo de redes internacionales.

En paralelo, la banca privada se mueve por su cuenta. Qivalis, un consorcio de 37 bancos europeos de 15 países, obtuvo en octubre la licencia del banco central de Países Bajos para emitir una stablecoin en euros bajo la regulación MiCA.

El BCE mira ese avance con reservas: en mayo de 2026, su presidenta, Christine Lagarde, sostuvo que los argumentos para promover stablecoins en euros son más débiles de lo que parecen y defendió el dinero de banco central como ancla de los pagos digitales europeos.