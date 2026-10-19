El servicio permitirá a clientes del banco resguardar sus criptoactivos, ejecutar transferencias a terceros y delegar administración de carteras y claves

El banco también identificó oportunidad de compra en semiconductores europeos tras caídas de hasta 45% por temores de IA.

El servicio, que soporta Bitcoin y stablecoins, está alineado con la regulación europea MiCA y usará tecnología de Taurus.

Deutsche Bank lanzará un servicio de custodia de criptomonedas para clientes institucionales en Alemania a fines de 2026.

Deutsche Bank lanzará en Alemania un servicio de custodia de criptomonedas dirigido a clientes institucionales y corporativos, con soporte inicial para Bitcoin, Ethereum y stablecoins como USDC y EURC.

El proyecto busca ofrecer un acceso seguro y regulado al mercado digital, en línea con la normativa europea MiCA.

Deutsche Bank se mete en el mundo cripto con Bitcoin, Ethereum y stablecoins bajo regulación europea

El banco alemán confirmó que la plataforma estará disponible a finales de 2026, una vez completados los procesos regulatorios exigidos por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin).

El servicio permitirá a los clientes resguardar sus activos digitales, ejecutar transferencias a terceros y delegar la administración de carteras y claves privadas directamente en Deutsche Bank.

En su fase inicial, el sistema soportará Bitcoin, Ether y stablecoins reguladas como USDC, EURC y EURAU, además de tokens de dinero electrónico.

La hoja de ruta contempla la incorporación futura de instrumentos financieros tokenizados, ampliando el alcance hacia productos más sofisticados.

Deutsche Bank lanza servicio de custodia cripto con seguridad institucional y respaldo regulatorio

La entidad subrayó que el servicio se diseñó con múltiples capas de seguridad, incluyendo:

Generación de claves en entornos seguros con protección basada en hardware

Separación de funciones y procesos de aprobación multipersonal

Almacenamiento en caliente y en frío segregado , con redundancia técnica

Sistemas de copia de seguridad y recuperación controlados

Este enfoque busca garantizar estándares institucionales de custodia, reduciendo la necesidad de que los clientes desarrollen infraestructura propia.

El anuncio se produce en un mercado alemán donde ya operan decenas de proveedores con licencia de custodia cripto, lo que convierte a Deutsche Bank en un actor tardío, pero de peso.

La entrada se explica por la implementación del estándar regulatorio europeo MiCA (Markets in Crypto-Assets), que unifica la autorización de servicios de custodia en toda la Unión Europea.

Deutsche Bank inició su estrategia en 2022, solicitando licencia de custodia digital y asociándose con la suiza Taurus para infraestructura técnica.

En 2023, incluso lideró una ronda de financiación de u$s65 millones en Taurus, consolidando su apuesta por el sector.

El servicio apunta a clientes institucionales y corporativos de la banca de inversión y corporativa, incluyendo gestores de activos, fondos de cobertura, custodios, brokers y entidades soberanas.

Para la entidad, los activos digitales no reemplazan al sistema financiero tradicional, sino que lo complementan como "nuevos rieles que pueden coexistir con las infraestructuras de mercado existentes".

Deutsche Bank recomienda aprovechar caída de semiconductores europeos y anticipa repunte con la IA

En paralelo, el banco identificó una oportunidad de compra en empresas europeas de semiconductores, tras la corrección de precios que sufrieron en los últimos meses por temores sobre la monetización de la inteligencia artificial.

Deutsche Bank consideró que la caída de entre 30% y 45% en algunos valores abre espacio para adquirir acciones a valuaciones más atractivas.

Los analistas de la entidad remarcaron que la inversión en chips durante la primera mitad de 2026 estuvo guiada por el axioma de "comprar hardware sobre software" en el auge de la IA.

Sin embargo, en los últimos meses las preocupaciones se trasladaron hacia la monetización de la inteligencia artificial, los problemas crediticios y la incertidumbre macroeconómica.

Esto generó un entorno volátil, con huida hacia activos de calidad y mayor interés en historias particulares.

El índice SOX, que agrupa a las principales compañías de semiconductores, se encuentra un 9% por debajo de sus máximos de junio, reflejando la corrección del sector.

El banco identificó cinco compañías europeas de hardware tecnológico con calificación de "compra" tras caídas consideradas excesivas:

Infineon Technologies

STMicroelectronics

BE Semiconductor (Besi)

SUSS MicroTec

Nokia

Para Deutsche Bank, los fundamentos del gasto en inteligencia artificial siguen siendo sólidos, pese a la volatilidad coyuntural.

La corrección de precios ofrece una ventana para posicionarse en empresas con exposición directa al auge de la IA, especialmente aquellas con fuerte presencia en semiconductores de potencia, microchips especializados y equipamiento para fabricación.