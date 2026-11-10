La propuesta permitiría a los tenedores de BTC bloquear sus fondos en bóvedas en la red Bitcoin y obtener préstamos en stablecoins

La DAO de Aave aprobó la propuesta (78% colateral, tope 300 BTC), esperando el despliegue a fines de 2026.

La integración permite bloquear BTC en bóvedas de Babylon para créditos en stablecoins vía Aave V4, sin puentes.

La organización autónoma descentralizada (DAO) que maneja el protocolo AAVE avanza en pruebas para habilitar préstamos garantizados con Bitcoin nativo, sin necesidad de convertir la criptomoneda en un token envuelto ni trasladarla a otra red.

La propuesta, desarrollada junto a Babylon Labs, permitiría a los tenedores de BTC bloquear sus fondos en bóvedas en la red Bitcoin y obtener préstamos en stablecoins a través de Aave V4.

Bitcoin nativo como garantía y préstamos en stablecoins, la nueva apuesta de Aave

El diseño se basa en las Trustless Bitcoin Vaults de Babylon, bóvedas auto-custodiadas que mantienen el Bitcoin en su cadena original.

El usuario conserva el control de sus claves privadas y, a la vez, obtiene un registro de colateral dentro de Aave V4 que puede utilizarse para tomar crédito en criptomonedas estables como USDC o USDT.

La novedad central es que el Bitcoin no se envuelve, no pasa por un puente entre cadenas ni queda bajo custodia de un tercero. En su lugar, la integración utiliza contratos y mecanismos criptográficos para representar el BTC bloqueado como garantía dentro del mercado de préstamos de Aave.

La iniciativa pasó por una prueba privada de red de pruebas en febrero de 2026 y, desde junio, se encuentra en una testnet pública, un entorno que permite validar:

El funcionamiento de las bóvedas

La liquidación de posiciones

La interacción entre la red Bitcoin y Aave V4 antes de una eventual puesta en producción

Aave avanza con una herramienta para pedir préstamos en stablecoins usando Bitcoin como garantía. (Imagen creada con IA)

Babylon Labs presentó formalmente la propuesta ante el foro de gobernanza de Aave el 14 de octubre. Tras recibir comentarios de la comunidad y una evaluación de riesgos, el proyecto avanzó a una votación en Snapshot, la etapa previa a la decisión vinculante en la blockchain.

El 9 de noviembre, la votación de Snapshot cerró con 356.881,4 de poder de voto a favor y ningún voto en contra ni abstención.

El resultado no activa automáticamente el mercado, pero habilita el siguiente paso: la presentación de una Aave Improvement Proposal, que deberá ser aprobada mediante una votación on-chain.

La propuesta contempla un factor de colateral del 78%, lo que implica que un usuario podría tomar préstamos equivalentes a hasta el 78% del valor de su Bitcoin bloqueado.

También establece una prima de riesgo de 0%, de modo que el BTC nativo no enfrentaría un sobrecargo adicional en la tasa de interés frente a otros colaterales.

El lanzamiento inicial contempla líneas de crédito en stablecoins por unos u$s21 millones, financiadas principalmente desde el Core Hub de Aave V4.

La propuesta también fija un tope inicial de 300 BTC como colateral, una medida de contención pensada para limitar la exposición del protocolo durante las primeras etapas.

El despliegue estaría previsto para fines de 2026, aunque la fecha definitiva aún no fue confirmada. Babylon anticipa una apertura restringida, con límites de participación y volumen, antes de una eventual ampliación del programa.