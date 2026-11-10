La firma de Cathie Wood se desprendió de acciones de Block y Bullish y redujo su participación en ARKB, mientras sumó títulos de Nvidia y SoFi

Ark Invest ajusta sus carteras para mantener participaciones bajo el 10%, sin que las ventas impliquen falta de confianza.

La firma invirtió millones en Nvidia y SoFi Technologies, mientras los ETF de Bitcoin al contado sumaron salidas de u$s201 millones.

Ark Invest de Cathie Wood vendió acciones de Block y Bullish, y redujo su participación en el ETF de Bitcoin (ARKB).

Ark Invest, la firma de inversión liderada por Cathie Wood, modificó su cartera al vender acciones de Block y Bullish y reducir su participación en su propio fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC), ARKB.

En paralelo, destinó millones a comprar títulos de Nvidia y SoFi Technologies, en una jornada en la que los fondos de Bitcoin al contado en EEUU registraron salidas netas por más de u$s200 millones.

Los movimientos reflejan una reorganización de las inversiones de la compañía, que redujo posiciones en empresas vinculadas con los activos digitales y aumentó su exposición a otras compañías tecnológicas y financieras.

En concreto, los fondos de Ark se desprendieron de 68.997 acciones de Block por unos u$s6.1 millones y de 49.767 títulos de Bullish por aproximadamente u$s1.13 millones.

Ark reduce su apuesta por empresas vinculadas con criptomonedas

Las ventas de Block y Bullish se produjeron en una jornada positiva para ambas compañías en Wall Street. Los títulos de Block, la empresa de pagos fundada por Jack Dorsey, subieron 3,6% y cerraron en u$s88.56.

Por su parte, Bullish, compañía vinculada con el mercado de criptomonedas, avanzó cerca de 7% y terminó la ronda en u$s22.80.

Ark Invest se desprendió de acciones de Block y Bullish y reforzó su cartera con Nvidia

Las operaciones de Ark muestran una reducción de sus posiciones en estas empresas, aunque no implican que haya abandonado completamente sus inversiones.

Tampoco permiten determinar si Cathie Wood anticipa una caída de sus acciones, ya que la firma no explicó los motivos específicos de las ventas.

Otro de los movimientos de la jornada fue la reducción de la participación de Ark en ARKB, el fondo cotizado de Bitcoin que administra junto con 21Shares, que vendió acciones del ETF por u$s1.6 millones. Al mismo tiempo, el fondo registró retiros netos por u$s9.9 millones durante esa sesión.

El movimiento coincidió con una jornada de salidas de capital en el mercado estadounidense. En conjunto, los ETF de Bitcoin al contado registraron retiros netos por u$s201 millones.

Por qué Ark modifica sus posiciones en el mercado

Los movimientos de Ark Invest también están relacionados con su política de administración de carteras. La firma realiza ajustes periódicos para mantener cada participación individual por debajo del 10% del valor de los activos de sus ETF.

Este mecanismo puede llevar a comprar o vender acciones cuando cambia el peso de una compañía dentro de un fondo, ya sea por variaciones en su cotización o por modificaciones en el resto de las inversiones.

Por eso, una venta no representa una pérdida de confianza en una empresa, del mismo modo que una compra no implica una recomendación directa para otros inversores.

Las operaciones muestran cómo la firma ajusta su cartera entre compañías tecnológicas, financieras y vinculadas con los activos digitales, aunque no permiten establecer por sí solas un cambio de perspectiva sobre el mercado cripto.