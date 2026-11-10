El problema permite acceder a frases semilla y claves privadas almacenadas en iPhone. La plataforma recomienda eliminar apps sospechosas

Apple lanzó actualizaciones (iOS 27.2.1, 26.7.3) sin confirmar la solución para `worse_query`. Binance recomienda desinstalar apps dudosas y actualizar.

La vulnerabilidad `worse_query` permite a apps no verificadas acceder a frases semilla y claves almacenadas en iPhones, afectando a usuarios con iOS 26 y 27.

Binance advierte sobre una falla de seguridad en iOS (worse_query) que expone datos privados de billeteras cripto a apps maliciosas.

Una falla de seguridad en iOS volvió a encender las alarmas en el mercado cripto después de que Binance advirtiera que aplicaciones maliciosas pueden acceder a información privada almacenada en los iPhone.

El problema fue identificado como worse_query y podría comprometer las frases semilla y las claves que permiten controlar billeteras digitales.

El exchange detalló que el problema se encuentra en el sistema operativo de Apple y no en su aplicación ni en una wallet específica.

Es por eso que el riesgo alcanza a cualquier usuario que almacene información sensible en su teléfono y tenga instalada una aplicación maliciosa capaz de aprovechar esta vulnerabilidad.

La advertencia apunta especialmente a quienes descargan aplicaciones por fuera de la App Store o instalan programas mediante certificados de desarrollador y firmas manuales.

Estas aplicaciones pueden convertirse en una puerta de entrada para acceder a información que, en condiciones normales, debería permanecer aislada.

El exchange precisó que la falla afecta a las versiones 26.7.1, 27.0.1 y 27.2 del sistema operativo

Qué medidas recomienda Binance a usuarios de iPhone

Binance puso el foco en las aplicaciones que se instalan fuera de los canales oficiales, ya que pueden representar una vía de acceso para programas maliciosos. Por eso, pidió revisar los programas descargados en el iPhone y desinstalar aquellos que no son verificados

Además, sugirió mantener actualizado tanto el sistema operativo como las aplicaciones del dispositivo ya que permiten incorporar las correcciones de seguridad y reducir la exposición ante posibles ataques.

Si existe la sospecha de que un teléfono fue vulnerado, la exchange aconseja no reutilizar las claves anteriores. La medida es importante porque una frase semilla comprometida no recupera su seguridad con un cambio de contraseña.

Qué es la vulnerabilidad 'worse_query'

La falla fue divulgada por un investigador que utiliza el nombre forcequitOS. El desarrollo muestra cómo una aplicación puede acceder a directorios y archivos que pertenecen a otros programas, pese a las restricciones de seguridad de iOS.

El problema se conoce como una fuga del sandbox, el mecanismo que utiliza Apple para mantener aislados los datos de cada aplicación.

La vulnerabilidad tampoco implica que los fondos se transfieran automáticamente. El riesgo aparece cuando una aplicación maliciosa aprovecha el acceso a los archivos de otras apps y encuentra información sensible almacenada sin cifrar en el dispositivo.

La prueba de concepto publicada por el investigador contempla iOS 26.0 a 26.7.2 y iOS 27.2. Además, requiere configurar un contenedor App Group para funcionar.

Apple publicó actualizaciones, pero no confirmó la solución

La advertencia también abrió interrogantes sobre las actualizaciones de seguridad de Apple. Un día después del suceso, la compañía publicó los nuevos modelos de software iOS 27.2.1 y iOS 26.7.3.

Sin embargo, los registros oficiales de seguridad de Apple no mencionan worse_query ni identifican expresamente una solución para esta vulnerabilidad. Entre los problemas corregidos figuran fallas relacionadas con:

Bluetooth

AirPlay

Mensajes

Por su parte, Binance detalló que no tiene conocimiento de casos confirmados en los que esta vulnerabilidad haya sido utilizada para acceder a billeteras o robar criptomonedas.

Sin embargo, la publicación del código de prueba aumenta la importancia de tomar precauciones