La medida de Binance alcanza a 13 entidades de MEXC y llega luego de que FinCEN vinculara a la exchange con fondos de Rusia, Irán y el cibercrimen

La restricción de Binance afecta a usuarios globales, incluidos argentinos, adelantándose 30 días a la orden oficial de FinCEN.

La decisión surge tras la designación de FinCEN a MEXC como "preocupación de lavado de dinero" por mover u$s16.700M ilícitos.

Binance bloqueó transferencias con MEXC, uno de los exchanges cripto más grandes, rechazando envíos y reteniendo depósitos desde allí.

Binance dejó de procesar, desde este martes 10 de noviembre, cualquier transferencia con MEXC, una de las exchanges cripto más grandes del mundo. Rechaza los envíos hacia esa plataforma y retiene los fondos que llegan desde allí para someterlos a una revisión de cumplimiento.

La decisión llega días después de que la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, FinCEN, designara a MEXC como una entidad de "preocupación primaria de lavado de dinero". El organismo le atribuye haber movido u$s16.700 millones vinculados a finanzas ilícitas rusas y otras actividades ilegales entre mayo de 2021 y mayo de 2026.

Qué cambia para los usuarios de Binance que operan con MEXC

El bloqueo que Binance aplicó a MEXC rige con efecto inmediato y alcanza a 13 entidades del grupo, entre ellas MEXC Global Limited y MEXC Estonia OÜ. En la práctica:

Los retiros desde Binance hacia MEXC o sus afiliadas son rechazados

Los depósitos que llegan desde MEXC quedan retenidos de forma temporal para una revisión de cumplimiento

para una revisión de cumplimiento Las cuentas involucradas pueden sufrir más restricciones, incluida la baja del servicio

"Con efecto inmediato, los usuarios no deben enviar fondos, recibir fondos ni operar de otra forma a través de Binance con MEXC, MEXC Global, afiliadas de MEXC o entidades relacionadas", advirtió la exchange en su cuenta de X.

La restricción aplica a todos los usuarios de Binance, sin importar el país. Eso incluye a los argentinos, ya que la plataforma opera aquí como proveedor de servicios de activos virtuales registrado ante la CNV.

Por qué Estados Unidos acusa a MEXC de lavado de dinero

MEXC es una exchange fundada en 2018, radicado en Seychelles, que opera en más de 170 países y figura entre los 20 más grandes por volumen.

La orden de FinCEN contra MEXC, firmada el 6 de noviembre bajo la Ley de Combate al Lavado de Dinero Ruso, le atribuye controles antilavado deficientes y detalla:

Cerca de u$s1.500 millones de exposición directa e indirecta a la evasión de sanciones contra Rusia, con u$s232 millones en operaciones directas con entidades sancionadas por EEUU, la Unión Europea o el Reino Unido

a la evasión de sanciones contra Rusia, con u$s232 millones en operaciones directas con entidades sancionadas por EEUU, la Unión Europea o el Reino Unido Casi u$s2.000 millones ligados a actores iraníes o a grupos terroristas conocidos o sospechados

o a grupos terroristas conocidos o sospechados Al menos u$s1.990 millones provenientes de ciberdelincuentes, con más de u$s37,9 millones en presuntos pagos de ransomware

Qué implica la orden de FinCEN y qué responde MEXC

La designación de FinCEN no es una sanción de la OFAC ni un cierre global de MEXC, y tampoco congela de forma automática las cuentas de sus usuarios. Lo que hace es prohibir a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias desde o hacia la plataforma, incluidas las de criptomonedas.

Según el comunicado oficial de FinCEN, la medida forma parte de la Operación Economic Outcast. La orden entra en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal y no tiene fecha de vencimiento.

Binance se adelantó a ese plazo con una decisión propia, y OKX también advirtió a sus usuarios que no envíen fondos a MEXC.

MEXC, por su parte, informó que analiza la orden con sus equipos legales y de cumplimiento. "MEXC opera con normalidad y los activos de los usuarios siguen seguros", sostuvo en X, y agregó que inició una revisión independiente de sus controles antilavado y de sanciones.

No es la primera vez que Binance corta vínculos por este motivo. En agosto, bloqueó transacciones con 11 exchanges cripto señalados por la Unión Europea y el Reino Unido por facilitar la evasión de sanciones contra Rusia, entre ellos HTX.