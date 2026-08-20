La exchange aplicará desde el 23 de agosto un bloqueo global a 11 plataformas cripto incluidas en el 21.° paquete de sanciones de la UE contra Rusia

La decisión se alinea al 21.° paquete de sanciones de la UE y Reino Unido contra Rusia por evasión de fondos.

Binance bloqueará desde el 23/8 transacciones con HTX, EXMO y otras 9 plataformas cripto, impactando a usuarios globales.

Binance bloqueará desde el 23 de agosto las transacciones con HTX (ex Huobi), EXMO y otras 9 plataformas cripto señaladas por la Unión Europea y el Reino Unido como presuntas facilitadoras de la evasión de sanciones contra Rusia.

Los usuarios que intenten operar con esas entidades después de la fecha límite podrían enfrentar la retención de sus fondos y restricciones en sus billeteras.

La medida, anunciada este viernes, no responde solo a políticas internas del exchange más grande del mundo: se alinea con el 21.° paquete de sanciones de la UE contra Rusia, aprobado por el Consejo Europeo, que prohíbe a personas y empresas europeas transaccionar con 14 plataformas cripto acusadas de facilitar la circulación de fondos vinculados al Kremlin. Ese paquete, el más extenso en cuatro años con 218 designaciones, representa un endurecimiento sin precedentes.

Qué plataformas cripto quedan bloqueadas en Binance y desde cuándo

El bloqueo de Binance opera en dos tandas. A principios de agosto, la plataforma ya había cortado las transacciones con Shelbit, Aban Tether Exchange, A7 Nigeria, A7 Africa y PilotFinance. Desde el 23 de agosto, las restricciones se extienden a:

Rapira

Aifory Pro

ABCeX

WhiteBird

NoOnecrypto

Tradex

Monease

BitPapa

Exnode/Exnode Pay

HTX

EXMO

Quienes intenten enviar o recibir fondos desde o hacia esas plataformas a través de Binance después de la fecha límite se exponen a una revisión de cumplimiento que puede demorar la liberación del dinero sin plazos definidos. En casos extremos, si la operación viola los Términos de Uso, los fondos podrían quedar congelados de forma temporal o permanente.

Binance recomendó a sus usuarios completar cualquier operación pendiente con las plataformas afectadas antes de la fecha de corte y revisar sus historiales de transacciones para identificar contrapartes que figuren en la lista.

Por qué la UE y el Reino Unido apuntan contra HTX y EXMO

HTX, la exchange asiática vinculada al empresario Justin Sun y registrada legalmente como Huobi Global SA en Panamá, se convirtió en la plataforma cripto de mayor tamaño incorporada a las sanciones europeas contra Rusia.

El Reino Unido la había sancionado antes, el 26 de mayo de 2026, tras acusarla de haber facilitado más de u$s1.500 millones en flujos financieros hacia redes como A7 y Garantex, consideradas conductos para mover dinero en nombre del Estado ruso, según la firma de análisis blockchain TRM Labs.

HTX rechazó las acusaciones y sostuvo que la entidad panameña sancionada opera de manera independiente del exchange en línea. Sin embargo, la inclusión en el paquete europeo intensificó el escrutinio sobre la relación entre ambas organizaciones.

EXMO, con presencia en Europa, ya anunció que está en proceso de cierre de operaciones. Las demás plataformas incluidas —Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa y Exnode— operan desde Georgia, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia, según las designaciones europeas.

El paquete de la UE también introdujo un mecanismo inédito: la posibilidad de prohibir transacciones con proveedores cripto de un país entero cuando ese Estado falle de manera sistemática en frenar la evasión de sanciones. El anexo que lista a los países sujetos a esa restricción todavía está vacío, pero la herramienta ya está activa.

Qué impacto tiene la decisión de Binance en Argentina y la región

Binance opera en la Argentina como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y cuenta con un gerente general para el Cono Sur.

Si bien las sanciones europeas no se aplican directamente en Latinoamérica, la decisión del exchange tiene alcance global: afecta a todos sus usuarios, sin distinción de jurisdicción.

Para los usuarios argentinos que utilizaban plataformas como HTX o BitPapa para mover criptomonedas, el bloqueo implica que ya no podrán usar Binance como puente para enviar o recibir fondos desde esas entidades.

En un mercado donde las criptomonedas funcionan como vía de acceso al dólar y canal de pagos internacionales, la restricción obliga a revisar las rutas operativas habituales.

La medida se suma a otras decisiones recientes de Binance, como el retiro de seis criptomonedas de baja liquidez previsto para el 17 de agosto, y refleja una estrategia sostenida de la compañía por alinearse con los estándares regulatorios internacionales.