El economista detalló que la tenencia corporativa de BTC no generó los retornos prometidos y que el activo se mantiene como una burbuja vulnerable

También, Schiff advierte que la victoria demócrata en EE.UU. impulsará gasto público, déficit de u$s5 billones e inflación.

Schiff argumenta que la estrategia HODL de BTC de MicroStrategy no rinde como el oro o el S&P 500 y expone a riesgos.

El economista Peter Schiff cuestiona la estrategia de acumulación de Bitcoin por MicroStrategy, señalando falta de retornos prometidos en 6 años.

Peter Schiff, director ejecutivo de Euro Pacific Capital, cuestionó la tendencia de acumular Bitcoin (BTC) como estrategia institucional y volvió a atacar el modelo de Strategy, la empresa de Michael Saylor que acumula Bitcoin desde hace más de seis años.

El economista y defensor del oro detalló que la tenencia corporativa de BTC no generó los retornos prometidos y que el activo sigue siendo una burbuja vulnerable.

Peter Schiff afirmó que Strategy no logró los retornos prometidos con su apuesta por Bitcoin

Schiff señaló que Strategy, la mayor empresa tenedora de Bitcoin del mundo, está cerca de su precio promedio de compra, estimado en u$s75.500 por BTC.

Para el analista, seis años de acumulación continua no habrían generado los retornos que Saylor había prometido.

El economista comparó el desempeño de la tesorería de Strategy con alternativas como el oro y el índice S&P 500. En su visión, esas inversiones habrían generado retornos mucho más altos que la acumulación de Bitcoin durante el mismo período.

Schiff cuestionó que el modelo de Strategy dependa de que Bitcoin siga subiendo para justificar la tenencia corporativa; opinó que la estrategia de "HODL" perpetuo, basada en mantener BTC como reserva de valor corporativa, no genera rendimientos operativos ni dividendos.

Bitcoin pierde atractivo frente al oro y las acciones, según el análisis de Peter Schiff

La crítica de Schiff se enmarca en su visión de largo plazo sobre Bitcoin como activo sin valor intrínseco. El economista considera que la acumulación institucional no cambia la naturaleza especulativa del activo y que la dependencia de la suba del precio expone a las empresas a riesgos de balance.

La crítica de Schiff llega en un momento de debilidad para Bitcoin, que atraviesa una racha bajista prolongada y perdió parte de las ganancias posteriores a las elecciones legislativas de Estados Unidos.

A pesar de la caída, algunos inversores institucionales mantuvieron compras. Los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos registraron entradas netas de u$s74,6 millones el día posterior a las elecciones.

Schiff también advirtió sobre el riesgo político para Bitcoin. El economista sostuvo que la victoria demócrata en las elecciones de medio término podría endurecer la postura regulatoria y que un eventual gobierno demócrata en 2028 liquidaría la Reserva Estratégica de Bitcoin creada por Donald Trump en 2025.

El especialista también opinó que la correlación entre Bitcoin y la política de Trump es un factor de riesgo. En su visión, la dependencia del activo de un contexto político favorable lo vuelve más vulnerable frente a cambios de gobierno o de regulación.

Schiff advirtió que el triunfo demócrata disparará el gasto público y los déficits de EE.UU.

En paralelo, en medio del contexto electoral, Schiff anticipó que el triunfo demócrata intensificará el gasto público y ampliará los déficits federales.

El economista detalló que un Congreso demócrata impulsará mayores programas sociales y que Donald Trump terminaría firmando esas leyes, en lugar de vetarlas.

Schiff resaltó que los demócratas usarán su control del Congreso para aprobar iniciativas de mayor gasto y, ante una economía más débil y tasas más altas, buscarán impulsar algunos de los mayores paquetes de gasto de la historia.

El economista indicó que Trump terminaría firmando esas leyes porque los demócratas tendrían mayor capacidad de investigar y presionar políticamente a la Casa Blanca. En ese escenario, el resultado sería una combinación de recortes impositivos republicanos y expansión del gasto demócrata.

Schiff advirtió que los déficits federales, que actualmente rondan u$s3 billones anuales, podrían acercarse a u$s5 billones si la economía entra en recesión por una desaceleración de la inversión en inteligencia artificial.

En ese caso, la deuda nacional podría llegar a u$s50 billones antes del fin del mandato de Trump.

El economista también anticipó una posible eliminación del techo de deuda y controles sobre las tasas de interés de las tarjetas de crédito, medidas que eliminarían el último freno nominal al endeudamiento federal.

Además, el aumento del gasto público, combinado con la monetización del déficit por parte de la Reserva Federal, seguiría presionando los precios. Para él, la inflación es una consecuencia directa de la expansión del gasto y que los precios seguirán subiendo mientras no se recorten los programas públicos.

El economista enfatizó este aspecto al describir que los precios altos funcionan como un impuesto que financia los programas gubernamentales que los demócratas buscan expandir. La promesa de bajar los costos de vida no será creíble si no se acompaña de una reducción real del gasto.

Los demócratas plantean reducir los costos de vida, eliminar aranceles y frenar la guerra en Irán. Esa agenda, sin embargo, convive con la presión por mantener o ampliar programas sociales y por proteger a los sectores más vulnerables frente a la inflación.

La tensión entre bajar precios y expandir el gasto será uno de los principales desafíos del nuevo Congreso. Schiff sintetizó que esa contradicción definirá el rumbo económico de Estados Unidos en los próximos años.