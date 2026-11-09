La segunda criptomoneda más grande por capitalización retrocedió 4,57% en 24 horas. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Su tecnología permitió la creación de stablecoins, NFT y la visión de una Web3 descentralizada, cambiando la red.

Lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, este proyecto impulsó contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (dApps).

Ethereum cotiza a u$s2.123,07 tras una baja del 4,57%; el mercado cripto global desciende un 1,53% este lunes.

Ethereum cotiza a u$s2.123,07 este lunes tras un retroceso de 4,57% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s259.446,79 millones, según datos extraídos de Binance.

Con un total de 40.130 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,49 billones de capitalización este lunes 9 de noviembre, según CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -1,53% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 60,23%, Ethereum mantiene un 10,40%, y el resto agrupa el 29,37%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El lunes 9 de noviembre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s74.709,38 (-1,21%)

Ethereum: u$s2.123,07 (-4,57%)

BNB: u$s686,46 (-1,28%)

Ripple: u$s1,09 (-5,25%)

Solana: u$s86,48 (-2,84%)

Cardano: u$s0,18 (0,06%)

Polkadot: u$s0,88 (-0,67%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,50%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este lunes 9 de noviembre, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $125,78 millones

Ethereum: $3,58 millones

BNB: $1,16 millones

Ripple: $1.847,32

Solana: $146.315

Cardano: $302,20

Polkadot: $1.479,80

Dogecoin: $117,82

Polygon: $151,92

Además, al lunes 9 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.677,10

DAI: $1.671,63

USDC: $1.678,10

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, se ha consolidado como uno de los proyectos más innovadores en el mundo de las criptomonedas.

A diferencia de Bitcoin, que se centra principalmente en ser una moneda descentralizada, Ethereum introdujo la posibilidad de ejecutar aplicaciones descentralizadas (dApps) a través de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las transacciones y acuerdos se ejecuten automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, eliminando la necesidad de intermediarios.

El lanzamiento de Ethereum fue posible gracias a una exitosa campaña de financiamiento colectivo en 2014, y su criptomoneda, Ether (ETH), rápidamente se convirtió en una de las más relevantes en el ecosistema blockchain.

Los contratos inteligentes, que son programas autoejecutables, permitieron que Ethereum fuera más allá de las simples transacciones monetarias, abriendo el camino para la automatización de una amplia variedad de procesos en diversas industrias.

Además, Ethereum popularizó el concepto de tokenización, lo que permitió la creación de monedas digitales como las stablecoins y los NFT.

Las stablecoins, cuya cotización está respaldada por activos tradicionales, ofrecen una mayor estabilidad, mientras que los NFT han revolucionado el mercado del arte digital, permitiendo la creación de objetos únicos y coleccionables en forma de tokens.

Otro avance significativo de Ethereum fue la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió la creación de redes como BNB y Avalanche, basadas en su estructura.

Además, la introducción de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, mejoraron la escalabilidad y el procesamiento de transacciones, permitiendo un mayor rendimiento sin congestionar la red principal.

Ethereum también ha sido un actor clave en el desarrollo de la Web3, una visión de una Internet descentralizada que pone el control de los datos y las transacciones en manos de los usuarios.

Este modelo, que promueve la privacidad, la transparencia y la autonomía, está cambiando la forma en que interactuamos con la red y plantea un futuro donde los intermediarios, como gobiernos y grandes empresas, son reemplazados por tecnologías descentralizadas.