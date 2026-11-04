Binance recibió entradas por u$s2.300 millones mientras habilita retiros por etapas, tras perder más de u$s7.000 millones en la jornada del lunes

Pese a las entradas, el saldo total post-hackeo de Binance no se compensa aún, y la autoría del robo (u$s6.300 millones) sigue en disputa.

El FBI atribuyó el hackeo de Binance a un grupo norcoreano, pero Pionyang negó las acusaciones; la empresa repuso el 95% de los fondos.

Binance registró entradas netas por u$s2.300 millones en 24 horas, mostrando una recuperación en los flujos de fondos tras el hackeo de u$s6.300M.

Binance volvió a registrar entradas netas por u$s2.300 millones en 24 horas tras el hackeo de u$s6.300 millones, según datos de DefiLlama, y dio vuelta el saldo frente a las salidas netas de más de u$s7.000 millones que había sufrido el lunes.

El giro llegó mientras el exchange amplía la reapertura de retiros. "Para las 03:00 UTC, vemos que los depósitos por hora superan a los retiros, lo que refleja una mejora en la actividad de los usuarios y la estabilización de los flujos", publicó Binance este martes en X.

Con ese número, Binance encabezó el ranking de exchanges centralizados que monitorea DefiLlama por flujos netos de 24 horas:

Binance: u$s2.300 millones

Bitfinex: unos u$s280 millones

Bitget: alrededor de u$s127 millones

El lunes, en cambio, el primer puesto de ese listado era de OKX, con entradas netas por unos u$s445 millones.

Por qué las entradas netas de Binance todavía no compensan la salida de fondos

Las entradas netas que muestran los rastreadores de exchanges miden la diferencia entre lo depositado y lo retirado en un período, no la confianza del conjunto de los clientes. Y la foto cambia según la hora: una primera lectura de DefiLlama marcaba cerca de u$s1.820 millones antes de escalar a u$s2.300 millones.

Además, el saldo de un día no cubre lo que salió antes. Según Binance, entre las 06:00 y las 15:30 UTC del domingo procesó:

Retiros por u$s4.650 millones

Depósitos por u$s1.010 millones

Una salida neta equivalente al 2,1% de sus u$s171.000 millones en activos. "¡El 98% elige quedarse!", escribió en X Changpeng Zhao, fundador y ex CEO de la compañía.

Qué falta para que Binance cierre el hackeo de u$s6.300 millones

El ataque del jueves 29 de octubre comprometió las billeteras calientes del exchange y es el mayor robo de la historia cripto, más de cuatro veces los u$s1.500 millones sustraídos a Bybit en 2025. Binance suspendió los retiros el viernes, los habilitó por etapas desde el domingo y el lunes sumó algunas monedas fiduciarias.

La compañía aseguró haber repuesto cerca del 95% de los activos afectados. El 5% restante son tokens menos líquidos que sigue comprando en el mercado y en operaciones extrabursátiles.

"Estas pérdidas no se trasladarán a los usuarios", sostuvo la empresa, que cubrirá el agujero con fondos propios y su fondo SAFU. Otros u$s3.000 millones robados quedaron congelados, en su mayoría stablecoins inmovilizadas por sus emisores.

Corea del Norte rechaza la acusación del FBI por el hackeo a Binance

La autoría del ataque contra Binance sigue en disputa. El FBI lo atribuyó a TraderTraitor, un grupo respaldado por el Estado de Corea del Norte, y advirtió que los fondos se están convirtiendo a Ethereum para lavarlos en plataformas DeFi.

En un comunicado difundido este martes por la agencia estatal KCNA, Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong Un, calificó la acusación como "absurda". La firma de análisis blockchain Elliptic, en cambio, sostuvo que la evidencia on-chain respalda la atribución del FBI.