Su visión es optimista, pero prudente: no anticipa una subida explosiva, sino una recuperación gradual con consolidaciones y retrocesos ocasionales

Utkarsh Ahuja, fundador y socio gerente de Moon Pursuit Capital, opinó que Bitcoin (BTC) ya habría superado el mínimo de su ciclo correctivo y entrado en las primeras etapas de un nuevo mercado alcista.

Su visión es optimista, pero prudente: no prevé una subida explosiva; en cambio, anticipó una recuperación gradual con consolidaciones y retrocesos ocasionales.

Bitcoin podría alcanzar los u$s150.000 en 2027, según la proyección de un gestor de Wall Street

"Hemos pasado el fondo de este ciclo correctivo y entrado en las primeras etapas de un nuevo mercado alcista", sostuvo Ahuja y resaltó que la trayectoria general de Bitcoin se desplazó al alza, aunque el camino no será lineal.

Moon Pursuit Capital es una firma de inversión con sede en Miami centrada en activos digitales, inteligencia artificial (IA) y tecnologías emergentes.

Ahuja indicó que el desempeño de Bitcoin a largo plazo depende cada vez más de la adopción institucional, la liquidez global y las condiciones macroeconómicas.

Ahuja proyectó que Bitcoin cierre 2026 entre u$s85.000 y u$s100.000, impulsado por una mejora de las condiciones de liquidez y por la estabilización de los flujos institucionales.

Utkarsh Ahuja, fundador y socio gerente de Moon Pursuit Capital, prevé un ciclo alcista para Bitcoin

Su escenario más optimista contempla que la criptomoneda pueda alcanzar los u$s150.000 por unidad en 2027.

El analista no descarta retrocesos, pero considera que una caída adicional no significaría necesariamente el inicio de una nueva tendencia bajista.

En su lectura, las correcciones pueden servir para limpiar posiciones apalancadas y dejar al mercado en mejores condiciones para avanzar en el último tramo del año.

La visión de Ahuja convive con una serie de riesgos macroeconómicos. La inflación elevada puede mantener altos los rendimientos de los bonos del Tesoro, fortalecer el dólar y elevar el costo del capital, condiciones que suelen presionar a Bitcoin y a los activos de crecimiento.

Por eso, el gestor advirtió contra asumir que la FED pueda relajar su política monetaria tan rápido como desearía el mercado. Sugirió también observar los datos subyacentes de inflación, como la reacción del mercado de bonos: una lectura más moderada podría ayudar a recuperar el apetito por el riesgo.

¿Qué espera el mercado para Bitcoin de ahora en adelante?

Además de Ahuja, varios analistas y firmas de investigación sostienen que la corrección de Bitcoin estaría llegando a su fin o que el mínimo del ciclo ya habría quedado atrás.

El analista Michaël van de Poppe remarcó que el mercado está en la "etapa final de la corrección", aunque no descarta que Bitcoin pueda hacer un nuevo barrido de mínimos en las próximas semanas. Su lectura es que las elecciones legislativas de Estados Unidos ya estaban mayormente descontadas y que la presión vendedora podría estar agotándose.

Van de Poppe no cree que el mínimo esté confirmado, pero consideró que el riesgo-recompensa comienza a mejorar si Bitcoin mantiene las zonas de soporte cercanas a u$s76.000. Su escenario implica una recuperación gradual una vez que el mercado absorba la volatilidad política y macroeconómica.

En tanto, los equipos de investigación de Nansen y Bitget Wallet fueron más directos: consideran que Bitcoin podría haber hecho su mínimo en junio de 2026, cuando tocó u$s57.717, su nivel más bajo en 21 meses. Para ellos, ese movimiento habría marcado el piso del ciclo correctivo.

La tesis se apoya en que la caída desde los máximos fue profunda y en que el mercado habría absorbido la presión vendedora en esa zona. Aun así, la posición es una hipótesis de mercado y no una certeza: el precio posterior y los flujos institucionales siguen siendo determinantes para confirmar el cambio de tendencia.

Por su parte, Grayscale Research cuestionó la vigencia del ciclo de cuatro años y considera que Bitcoin podría alcanzar nuevos máximos históricos ya en 2026. La firma sostuvo que la tesis del ciclo rígido no se sostendría esta vez y que la adopción institucional podría acelerar una recuperación antes de lo previsto por los modelos tradicionales.

Esa visión implica que el mercado podría no necesitar esperar hasta fines de 2026 o comienzos de 2027 para formar un nuevo mínimo. Aun así, Grayscale reconoció que la incertidumbre sigue siendo alta y que su escenario depende de la evolución de la demanda institucional y de las condiciones macroeconómicas.

Glassnode identificó el tercer trimestre de 2026 como una posible zona de mínimo, con señales tempranas de acumulación. Otros análisis, como el de Mudrex, ubican la ventana más probable del piso entre octubre y diciembre de 2026, con un rango de u$s50.000 a u$s55.000.