La OCC otorgó luz verde final a Ripple para operar su banco fiduciario: gestionará las reservas de RLUSD bajo supervisión federal.

La integración entre la industria cripto y el sistema bancario tradicional alcanzó un hito formal en los Estados Unidos. La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) otorgó la aprobación definitiva a Ripple para poner en marcha su propia entidad fiduciaria enfocada en activos virtuales: Ripple National Trust Bank (RNTB), con sede en Nueva York.

La resolución concluye un proceso regulatorio formal que había comenzado el 12 de diciembre de 2025, fecha en la que la OCC emitió autorizaciones condicionales para firmas del sector como Ripple, Paxos, Circle y BitGo.

Con esta luz verde, la compañía creadora del token XRP da un salto hacia la supervisión federal directa.

El movimiento le permite a la compañía consolidar la infraestructura de su moneda estable anclada al dólar, Ripple USD (RLUSD), y disputar de igual a igual el mercado corporativo frente a emisores como Circle (gestor de USDC).

Sin embargo, la licencia concedida establece barreras taxativas sobre qué operaciones puede y no puede desarrollar.

¿Qué funciones operativas puede realizar Ripple National Trust Bank y cuáles tiene vedadas?

La estructura de carta fiduciaria nacional delimita de manera estricta el negocio de la nueva entidad financiera.

RNTB quedó habilitada formalmente para:

Administrar las reservas que respaldan a RLUSD

Prestar servicios fiduciarios y de custodia de activos digitales para inversores institucionales y empresas

Actualmente, RLUSD es emitida bajo el paraguas de Standard Custody & Trust Company -regulada por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS)-, por lo que este nuevo paso articula un esquema de doble vigilancia entre el organismo estatal neoyorquino y la OCC.

No obstante, la licencia no transforma a la empresa en una entidad comercial ordinaria. Por determinación regulatoria, RNTB no podrá captar depósitos directos del público ni otorgar préstamos o financiamiento. Su operación se concentrará exclusivamente en la administración de reservas líquidas y la custodia institucional, sin entrar en la intermediación crediticia que caracteriza a la banca minorista tradicional.

¿Cómo impacta la autorización federal en la competencia contra USDC y el mercado de stablecoins?

El respaldo de la OCC le brinda a la firma un sello de seguridad jurídica indispensable para captar la tesorería de grandes corporaciones:

Tener un banco fiduciario federal le permite a la compañía presentar credenciales de cumplimiento y auditoría en un momento donde las empresas exigen resguardos contra el riesgo de contraparte. Este diferencial intensifica la carrera directa contra Circle y otros emisores de monedas vinculadas a la divisa estadounidense.

Pese al paso institucional, analistas del mercado subrayan que la habilitación federal no asegura de forma automática la demanda masiva de RLUSD ni elimina los riesgos inherentes al ecosistema de las stablecoins. El éxito del modelo radicará en la velocidad con la que RNTB logre captar volumen corporativo y demostrar solidez operativa en la gestión diaria de sus respaldos fiduciarios.