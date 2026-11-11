Eli Ben-Sasson, CEO de StarkWare, sostiene que la IA ya acelera la búsqueda de fallas en la criptografía y pide métodos basados en hash

Expertos como Vitalik Buterin y la comunidad Starknet urgen a reforzar la seguridad cripto con auditorías IA y migrar a esquemas poscuánticos.

Una falla crítica en Zcash fue detectada con ayuda de Claude Opus 4.8, revelando que la IA ya encuentra vulnerabilidades en sistemas cripto.

Eli Ben-Sasson advierte que la IA podría romper la criptografía de criptomonedas antes que la computación cuántica, acelerando ciberataques.

La IA podría romper la criptografía que protege a las criptomonedas antes que las computadoras cuánticas, advirtió Eli Ben-Sasson, cofundador de Zcash y CEO de StarkWare. Según el científico israelí, los modelos actuales ya pueden acelerar la búsqueda de fallas en los sistemas que protegen billeteras.

"Este rápido aumento de los ciberataques no va a desacelerarse, no con una IA que se vuelve tan poderosa", escribió en su cuenta de X. En el mismo mensaje recordó que las claves cripto, la vida online y cualquier aplicación que guarde algo importante dependen de la criptografía.

Ben-Sasson reclamó estándares criptográficos más fuertes, con foco en métodos basados en hash como los ZK-STARK, la tecnología sobre la que StarkWare construyó su negocio.

Por qué la IA amenaza la criptografía de las criptomonedas

El debate sobre la seguridad de bitcoin y otras redes estuvo dominado por la computación cuántica, una amenaza todavía teórica. La IA, en cambio, ya está disponible y mejora con cada nuevo modelo.

El punto débil no estaría tanto en la matemática como en el código. Muchos ataques explotaron errores de programación, parámetros mal configurados o fallas en la generación de números aleatorios, el tipo de problema que la IA puede encontrar más rápido que un auditor humano.

En el tercer trimestre de 2026, las pérdidas por hackeos en el ecosistema cripto superaron los u$s1.000 millones.

Zcash, el antecedente que encendió la alarma

Zcash, la criptomoneda de privacidad lanzada en 2016, se basa en el protocolo Zerocash, del que Ben-Sasson es coautor, y ya sufrió una falla detectada con ayuda de IA.

El 29 de mayo de 2026, el investigador Taylor Hornby detectó una falla crítica en Orchard, el pool de transacciones privadas de la red, activo desde 2022. Según el fundador de Zcash, Zooko Wilcox-O'Hearn, lo logró con ayuda de Claude Opus 4.8, el modelo de Anthropic.

De acuerdo con el informe técnico de ZODL, el equipo que desarrolla Zcash, el error podría haber permitido gastar dos veces los mismos fondos dentro de Orchard. La red aplicó un parche de emergencia y completó una actualización el 3 de junio. "No hay evidencia de que la vulnerabilidad haya sido explotada", aclaró la organización.

Buterin y Starknet también miran el impacto de la IA en la criptografía

El impacto de la IA sobre la criptografía ya preocupa a otros referentes del ecosistema. El 7 de octubre, Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, advirtió que la IA podría debilitar en dos años la criptografía basada en retículas.

Además, la comunidad de Starknet, la red de StarkWare, votó con el 93,52% del poder de voto a favor de investigar una blockchain poscuántica propia, independiente de Ethereum. El sondeo cerró el 22 de octubre y no es vinculante.

Qué implica para quienes tienen criptomonedas

Para los ahorristas cripto, la advertencia de Ben-Sasson no supone un peligro inmediato. No hay indicios de que la IA haya roto la criptografía de Zcash ni de otra red importante.

Buterin lo dejó claro: "No recomiendo que nadie se apresure a mover hoy sus fondos a nuevas billeteras".

Las defensas que discute la industria son: auditorías continuas también con herramientas de IA, verificación formal del código con pruebas matemáticas, y migración gradual a esquemas poscuánticos y basados en hash.

Pero estos cambios son lentos, costosos y pueden requerir bifurcaciones de red, mientras los atacantes ya tienen la IA a mano.